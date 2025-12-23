Božić kod kralja Charlesa: Tko je pozvan, tko se dvoumi, a tko je izbačen iz blagdanske priče?

Unatoč velikom okupljanju u Sandringhamu, neka mjesta za stolom ostat će prazna – a razlozi su sve samo ne blagdanski.

Kraljevska obitelj ponovno se okuplja u Sandringhamu za tradicionalno božićno slavlje, no ovogodišnji popis gostiju više govori o pukotinama unutar monarhije nego o idiličnom obiteljskom okupljanju. Dok kralj Charles i kraljica Camilla otvaraju vrata trodnevnoj proslavi, neki članovi obitelji ne kriju nelagodu, a drugi nisu ni pozvani, piše Daily Mail.

Očekuje se da će za blagdanskim stolom biti oko 40 uzvanika, no nekoliko praznih mjesta itekako će se primijetiti.

Kralj Charles III. - 4 Foto: Afp

Najzvučniji izostanak i ove je godine onaj Andrewa, čije su veze s Jeffreyjem Epsteinom ostavile neizbrisiv trag na njegovu reputaciju. U listopadu je izgubio sve kraljevske titule, a nedavne fotografije koje su procurile dodatno su ga udaljile od obitelji – uključujući onu snimljenu u Sandringhamu s pet žena i Ghislaine Maxwell u pozadini.

Ni njegova bivša supruga Sarah Ferguson nije pozvana unatoč godinama bliskosti s obitelji.

Njihove kćeri, princeze Beatrice i Eugenie, nalaze se u vrlo nezgodnoj poziciji. Prošle su godine prisustvovale ranijim božićnim događanjima, ali ne i glavnoj proslavi. Ove godine Beatrice je odlučila izbjeći potencijalnu nelagodu i otputovati na skijanje sa suprugom, djecom i prijateljima. Eugenie još nije potvrdila dolazak. Očekuje se poziv s kraljeve strane, no hoće li se odlučiti za Sandringham ili ostati uz roditelje u Royal Lodgeu, još je nepoznato.

Andrew, Princeza Beatrice, Princeza Eugenie Foto: Profimedia

Iako su kralj Charles i princ Harry u rujnu imali privatni susret, ni on ni Meghan Markle ove godine nisu pozvani na božićno slavlje. Harry je u intervjuima poručio da "fokus mora biti na ocu" i da je "savjest čista" unatoč knjizi "Spare", no izgleda da obiteljski odnosi još nisu zaliječeni.

Meghan Markle - 4 Foto: Afp

Tko sve dolazi?

Unatoč izostancima, slavlje će biti jedno od najbrojnijih do sada. Kraljevski Božić okuplja i užu i širu obitelj, a pravilo da božićnoj večeri smiju prisustvovati samo bračni partneri već je odavno ublaženo, što je otvorilo vrata i novim licima za stolom.

U Sandringhamu će se, očekivano, okupiti princ William i Kate Middleton sa svoje troje djece – Georgeom, Charlotte i Louisom – dok će iz obitelji princa Edwarda doći on i njegova supruga Sophie, u pratnji kćeri Lady Louise i sina Jamesa, vikonta Severna.

Kate Middleton, princ William s dječicom Foto: Profimedia

Bit će prisutna i princeza Anne sa suprugom Timothyjem Laurenceom, a njezina djeca također stižu s obiteljima – Zara Tindall sa suprugom Mikeom i djecom Mijom, Lenom i Lucasom te Peter Phillips sa svojim kćerima Savannah i Islom. Njegova zaručnica Harriet Sperling, koja je već viđena na kraljevskim događanjima, vrlo vjerojatno će im se prvi put pridružiti i na božićnoj večeri.

Kraljica Camilla dolazi s brojnim članovima svoje obitelji – sinom Tomom Parkerom Bowlesom i njegovom djecom, kćeri Laurom Lopes i njezinim suprugom i troje djece te svojom sestrom Annabel Elliot, jednom od svojih najbližih osoba.

Tu je i dio obitelji pokojne princeze Margaret. Lady Sarah Chatto dolazi sa suprugom Danielom i sinovima Samuelom – koji bi, kao i prošle godine, mogao povesti i svoju djevojku Eleanor Ekserdjian – te Arthurom. Dolazak se očekuje i njezina brata, Davida Armstrong-Jonesa, grofa od Snowdona, zajedno s njegovom djecom, Lady Margaritom i Charlesom.

Lady Sarah Chatto Foto: Profimedia

Ove godine među gostima bi se mogla naći i neka nova lica. Osim već spomenute Harriet Sperling, zaručnice Petera Phillipsa, prvi put bi se božićnoj večeri mogla pridružiti i Eleanor Ekserdjian, djevojka Samuela Chattoa, koji je unuk pokojne princeze Margaret.

I dok božićni stol kraljevske obitelji ove godine neće biti mjesto potpunog pomirenja, Sandringham ostaje simbol tradicije, prestiža – i sve kompleksnijih obiteljskih odnosa pod krunom.

