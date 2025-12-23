Božić kod kralja Charlesa: Tko je pozvan, tko se dvoumi, a tko je izbačen iz blagdanske priče?

Unatoč velikom okupljanju u Sandringhamu, neka mjesta za stolom ostat će prazna – a razlozi su sve samo ne blagdanski.
Kraljevska obitelj ponovno se okuplja u Sandringhamu za tradicionalno božićno slavlje, no ovogodišnji popis gostiju više govori o pukotinama unutar monarhije nego o idiličnom obiteljskom okupljanju. Dok kralj Charles i kraljica Camilla otvaraju vrata trodnevnoj proslavi, neki članovi obitelji ne kriju nelagodu, a drugi nisu ni pozvani, piše Daily Mail.3 vijesti o kojima se priča nitko nije očekivao! Iznenađenje u loži! Bivši suprug Maje Šuput sa sinom se pojavio na finalu Supertalenta tradicija na meniju Član žirija MasterChefa otkrio što se nalazi na njegovom blagdanskom stolu, ali i kako je upoznao suprugu loše je volje Namrgođeni Beckham viđen prvi put nakon teške obiteljske krize, sve je eskaliralo uoči Božića
Očekuje se da će za blagdanskim stolom biti oko 40 uzvanika, no nekoliko praznih mjesta itekako će se primijetiti.
Kralj Charles III. - 4 Foto: Afp
Najzvučniji izostanak i ove je godine onaj Andrewa, čije su veze s Jeffreyjem Epsteinom ostavile neizbrisiv trag na njegovu reputaciju. U listopadu je izgubio sve kraljevske titule, a nedavne fotografije koje su procurile dodatno su ga udaljile od obitelji – uključujući onu snimljenu u Sandringhamu s pet žena i Ghislaine Maxwell u pozadini.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Što Meghan Markle sluša na Božić? Podijelila je svoju listu hitova, neke dobro znate
Ni njegova bivša supruga Sarah Ferguson nije pozvana unatoč godinama bliskosti s obitelji.
Njihove kćeri, princeze Beatrice i Eugenie, nalaze se u vrlo nezgodnoj poziciji. Prošle su godine prisustvovale ranijim božićnim događanjima, ali ne i glavnoj proslavi. Ove godine Beatrice je odlučila izbjeći potencijalnu nelagodu i otputovati na skijanje sa suprugom, djecom i prijateljima. Eugenie još nije potvrdila dolazak. Očekuje se poziv s kraljeve strane, no hoće li se odlučiti za Sandringham ili ostati uz roditelje u Royal Lodgeu, još je nepoznato.
Andrew, Princeza Beatrice, Princeza Eugenie Foto: Profimedia
Iako su kralj Charles i princ Harry u rujnu imali privatni susret, ni on ni Meghan Markle ove godine nisu pozvani na božićno slavlje. Harry je u intervjuima poručio da "fokus mora biti na ocu" i da je "savjest čista" unatoč knjizi "Spare", no izgleda da obiteljski odnosi još nisu zaliječeni.
Meghan Markle - 4 Foto: Afp
Tko sve dolazi?
Unatoč izostancima, slavlje će biti jedno od najbrojnijih do sada. Kraljevski Božić okuplja i užu i širu obitelj, a pravilo da božićnoj večeri smiju prisustvovati samo bračni partneri već je odavno ublaženo, što je otvorilo vrata i novim licima za stolom.
U Sandringhamu će se, očekivano, okupiti princ William i Kate Middleton sa svoje troje djece – Georgeom, Charlotte i Louisom – dok će iz obitelji princa Edwarda doći on i njegova supruga Sophie, u pratnji kćeri Lady Louise i sina Jamesa, vikonta Severna.
Kate Middleton, princ William s dječicom Foto: Profimedia
Bit će prisutna i princeza Anne sa suprugom Timothyjem Laurenceom, a njezina djeca također stižu s obiteljima – Zara Tindall sa suprugom Mikeom i djecom Mijom, Lenom i Lucasom te Peter Phillips sa svojim kćerima Savannah i Islom. Njegova zaručnica Harriet Sperling, koja je već viđena na kraljevskim događanjima, vrlo vjerojatno će im se prvi put pridružiti i na božićnoj večeri.
Pogledaji ovo Celebrity Legendarni pjevač otkrio da se bori s najtežom dijagnozom, uskoro ide na operaciju
Kraljica Camilla dolazi s brojnim članovima svoje obitelji – sinom Tomom Parkerom Bowlesom i njegovom djecom, kćeri Laurom Lopes i njezinim suprugom i troje djece te svojom sestrom Annabel Elliot, jednom od svojih najbližih osoba.
Tu je i dio obitelji pokojne princeze Margaret. Lady Sarah Chatto dolazi sa suprugom Danielom i sinovima Samuelom – koji bi, kao i prošle godine, mogao povesti i svoju djevojku Eleanor Ekserdjian – te Arthurom. Dolazak se očekuje i njezina brata, Davida Armstrong-Jonesa, grofa od Snowdona, zajedno s njegovom djecom, Lady Margaritom i Charlesom.
Lady Sarah Chatto Foto: Profimedia
Ove godine među gostima bi se mogla naći i neka nova lica. Osim već spomenute Harriet Sperling, zaručnice Petera Phillipsa, prvi put bi se božićnoj večeri mogla pridružiti i Eleanor Ekserdjian, djevojka Samuela Chattoa, koji je unuk pokojne princeze Margaret.
Galerija 6 6 6 6 6
I dok božićni stol kraljevske obitelji ove godine neće biti mjesto potpunog pomirenja, Sandringham ostaje simbol tradicije, prestiža – i sve kompleksnijih obiteljskih odnosa pod krunom.
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Mila Horvat plijenila je poglede u ovoj haljini s posebnim detaljima koji oduzimaju dah
1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Zanimljivosti Tri godine bez Massima: Nitko nije slutio što se događalo iza pozornice na njegovu zadnjem koncertu
Pogledaji ovo Celebrity Znate li koja je koja? Ne, ne vidite duplo, ovo su poznata plavuša i njezina kći!