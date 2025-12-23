Legendarni pjevač otkrio da se bori s najtežom dijagnozom, uskoro ide na operaciju

Barry Manilow šokirao je obožavatelje objavom na društvenim mrežama. U njoj je otkrio da ima rak pluća.

Legendarni američki pjevač Barry Manilow, poznat po bezvremenskim hitovima poput ''Copacabana'', ''Mandy'' i ''Can't Smile Without You'', šokirao je obožavatelje objavom na društvenim mrežama.

Naime, u podužoj objavi otkrio je da ima rak pluća.

Barry Manilow Foto: Afp

''Upravo smo završili pet sjajnih božićnih koncerata u McCallum Theatreu u Palm Desertu. Ovo je sedmi put da smo održali ove dobrotvorne koncerte i prikupili milijune za neprofitne organizacije diljem doline Coachella. Hvala svima koji su kupili ulaznice i proslavili ove divne dobrotvorne akcije. Kao što mnogi od vas znaju, nedavno sam prebolio šest tjedana bronhitisa, nakon čega se bolest vratila na još pet tjedana'', započeo je.

''Iako sam se oporavio od bronhitisa i ponovno nastupio na pozornici u Westgate Las Vegasu, moj divni liječnik odlučio je napraviti magnetsku rezonancu kako bi se uvjerio da je sve u redu. MRI je otkrio kancerogenu mrlju na mom lijevom plućnom krilu, koja mora biti uklonjena. Prava je sreća (i sjajan liječnik) što je pronađena tako rano. To su dobre vijesti'', dodao je.

''Loša vijest je da sada, kad su koncerti Christmas A Gift of Love završili, idem na operaciju kako bi se ta mrlja uklonila. Liječnici ne vjeruju da se proširila, a ja trenutačno radim pretrage kako bi se njihova dijagnoza potvrdila. Dakle, to je to. Nema kemoterapije. Nema zračenja. Samo pileća juha i reprize serije 'I Love Lucy'. Jedino što slijedi je mjesec dana oporavka, što znači da ćemo morati odgoditi koncerte planirane za siječanj. Jako mi je žao što morate mijenjati svoje planove'', objasnio je.

Barry Manilow Foto: Profimedia

''Baš kao i vi, i mi smo se svi veselili siječanjskim koncertima i nije nam drago što moramo sve prebacivati'', zaključio je.

Barry Manilow Foto: Afp

Inače, Manilow je poznat kao dugogodišnji pušač te je 2012. godine za London Evening Standard priznao da je počeo pušiti sa samo devet godina.

