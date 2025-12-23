Čipkasti detalji na blagdanskom izdanju zvijezde Kumova osvojili su društvene mreže!

Ecija Ojdanić objavila je fotografiju na Instagramu i oduševila blagdanskim izdanjem.

Zvijezda naše serije ''Kumovi'', Ecija Ojdanić, oduševila je pratitelje objavom na Instagramu u kojoj pozira ispred božićnog drvca u sjajnoj, zlatnoj haljini s crnom čipkom.

Glumica je za blagdansko druženje odabrala elegantnu i odvažnu kombinaciju koja ističe njezin stil, ali i božićni duh.

''Spremna za božićni party! Hip hip hura!'', napisala je uz fotku, čime je prenijela veselu i opuštenu atmosferu blagdana.

Ecija Ojdanić na Instagramu - 3 Foto: Ecija Ojdanić/Instagram

Njezin modni odabir nisu mogli ne primijetiti ni obožavatelji, koji su je obasuli komplimentima na društvenim mrežama.

Pogledaji ovo Celebrity Dobri duh Božića! Naš influencer prekrasnom gestom uljepšao blagdane potrebitoj dječici

''Predivna'', ''Prekrasna Ecija, sređena za peticu. Želim sve najbolje, samo guštaj'', dio je komentara uz brojne emotikone srca.

Galerija 24 24 24 24 24

Nedavno je na premijeri zasjala uz lijepu kćer, koju ne viđamo često. Više smo pisali OVDJE.

Ecija Ojdanić - 3 Foto: PR

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda stan Ide Prester u Beogradu? Svaki je kutak pomno osmišljen!

OVDJE pogledajte kako izgleda njezina majka, kojoj je posvetila posebnu objavu na Instagramu.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Mila Horvat plijenila je poglede u ovoj haljini s posebnim detaljima koji oduzimaju dah

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Vruće izdanje iz Meksika: Prizori u badiću zbog kojih su se svi okretali za pjevačicom

Pogledaji ovo Celebrity Albina priprema svoj prvi veliki duhovni nastup: Nakon pop karijere vjera joj je na prvom mjestu!