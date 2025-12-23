Dobri duh Božića! Naš influencer prekrasnom gestom uljepšao blagdane potrebitoj dječici

Marko Cuccurin je ovog Božića odlučio usrećiti djecu iz obitelji kojima je pomoć najpotrebnija.

Influencer Marco Cuccurin ovog je Božića odlučio učiniti nešto sasvim posebno – umjesto darivanja sebe, poklone je kupio onima kojima to najviše treba.

Na svom je Instagram profilu otkrio kako su mu se brojne mame javljale s porukama koje su ga duboko dirnule, a on je odlučio reagirati – djelima te je kupio poklone dječici.

''Ovo vrijeme Božića mi je posebno emotivno, prvo jer mi netko moj nedostaje, a drugo zato što znam da mnogi ne mogu slaviti onako kako bi htjeli. Zato sam napravio popis od nekih mama koje su mi se javljale. Ovaj Božić odlučio sam da ću nekoj djeci pomoći, da ću nekoj obitelji olakšati. Kako u mojoj obitelji nismo imali baš novca, rođendani se nisu slavili, a i za Božić nikada nisam imao ovakve nekakve igračke. I stalno su mi se u glavi vrtjele slike te djece o kojima sam dobio poruke. Vjerujte mi, da sada imam milijune – svakoj osobi kojoj nešto fali bih poslao nešto'', rekao je.

Zatim je pokazao i poruku jedne majke koja ga je posebno dirnula.

''Direktno mi je napisala: 'Ne trebam poklon za sebe, treba mi pomoć, i to ne novčana, nego u vidu pelena, kašica i dohrane.' Još kada sam vidio da je pomoć potrebna jednom, ne svaki put, kaže da joj je ovaj mjesec bio gadan. I kako da mi se srce na to ne slomi i kako da ja jednoj takvoj majci ne pomognem? Napisao sam joj da joj nikad više u životu ne želim da joj nešto nedostaje, a onda sam nastavio čitati poruke i shvatio da vas ima dosta'', objasnio je.

Jedan paket odlučio je i osobno dostaviti.

''Nekome Božić nije savršen, ali zato se svi zajedno možemo potruditi da bude bolji. Neke mame su me baš raznježile svojim pričama i najmanje što mogu jest i na ovaj način reći vam hvala što me pratite. Da do sljedećeg Božića nikada i nikome ništa ne fali'', napisao je naš influencer te dodao da će ovog Božića biti posebno sretan.

