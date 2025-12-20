Koje klasike morate pogledati i ovih blagdana? Naša lista filmova budi najljepše uspomene

Donosimo popis filmova koji nikad ne izlaze iz mode – i bez kojih blagdani jednostavno nisu potpuni.

Dok vani sve miriše na cimet, a lampice sjaje u svakom kutu, nema boljeg osjećaja od toplog napitka, dekice i dobrog božićnog filma. Neki nas filmovi vraćaju u djetinjstvo, neki nas nasmiju do suza, dok nas drugi podsjećaju na ono najvažnije – ljubav, obitelj i male čarolije svakodnevnog života.

Sastavili smo listu 10 božićnih klasika koje gledamo iz godine u godinu i nikad nam ne dosade. I da, jedan se od njih možda ne čini kao ''tipičan'' blagdanski film – ali ga svejedno obožavamo. Provjerite jeste li sve s popisa već pogledali ove sezone!

1. Sam u kući (Home Alone) – 1990.

Kultan zbog nezaboravne priče o domišljatom dječaku koji se sam suočava s lopovima i jer savršeno balansira humor, akciju i božićnu toplinu. Postao je obavezni dio blagdanskog repertoara diljem svijeta.

2. Divan život (It’s a Wonderful Life) – 1946.

Jedan od najdirljivijih filmova svih vremena, koji je s godinama postao simbol nade, zahvalnosti i smisla života, osobito u božićno vrijeme. Često se smatra najboljim božićnim filmom ikad snimljenim.

3. Zapravo ljubav (Love Actually) – 2003.

Zahvaljujući snažnoj glumačkoj postavi i toplim pričama koje slave ljubav u svim oblicima, ovaj film postao je božićna tradicija milijunima gledatelja. Savršeno dočarava emocije blagdana.

Film ''Zapravo ljubav'' Foto: Profimedia

4. Vilenjak (Elf) - 2003

"Vilenjak" je božićna komedija o čovjeku koji je odrastao među vilenjacima na Sjevernom polu i kreće u New York pronaći svog pravog oca. Film je postao kultni klasik zahvaljujući šarmantnoj izvedbi Willa Ferrella i toploj poruci o prihvaćanju i obiteljskim vrijednostima.

5. Čudo u 34. ulici (Miracle on 34th Street) – 1994.

Jedan od najomiljenijih filmova o vjeri u Djeda Božićnjaka i blagdanska čuda. Njegova toplina i poruka o nadi čine ga vječnim favoritom, uz brojne nove verzije koje su slijedile.

Film ''Čudo u 34. ulici'' Foto: Profimedia

6. Polar Express – 2004.

Vizualno impresivan animirani film koji je uz pomoć tada revolucionarne tehnologije stvorio bajkovitu atmosferu. Postao je kultan zbog poruke o vjeri, mašti i božićnoj čaroliji kroz dječje oči.

7. Kako preskočiti Božić (Christmas With The Kranks) 2004

Bračni par odlučuje ignorirati Božić i umjesto lampica, darova i ukrasa – odabrati krstarenje. Njihova odluka izaziva pravi šok u susjedstvu, a sve se preokreće kada im se kći neočekivano najavi za blagdane. Satiričan, ali topao film koji kroz humor progovara o pritiscima tradicije, obiteljskim očekivanjima i onome što blagdani doista znače.

8. Kako je Grinch ukrao Božić (How the Grinch Stole Christmas) – 2000.

Jim Carrey je dao kultni pečat ovom liku iz knjige Dr. Seussa, donoseći humor, emocije i fantastičan vizualni svijet. Grinch je postao simbol onih koji ponovno otkrivaju božićni duh.

9. Ljubav i praznici (The Holiday) – 2006.

Romantična priča s dvije snažne ženske protagonstkinje, savršena za blagdansko vrijeme. Film je postao kultan zbog atmosfere, glazbe i ideje o počecima koji dolaze kad im se najmanje nadamo.

Film ''Ljubav i praznici'' Foto: Profimedia

10. Umri muški (Die Hard) – 1988.

Iako na prvi pogled akcijski film, radnja se odvija na božićnoj zabavi i kroz godine je stekao status neslužbenog božićnog klasika. Bruce Willis kao John McClane donosi dozu adrenalina u blagdanski repertoar – i da, mnogi se slažu: Umri muški jest božićni film.