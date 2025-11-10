Oživljena kućica iz snova: Božićna čarolija iz kultnog filma postala je stvarnost!

Kućica iz romantičnog klasika sada je stvarna – a svaki detalj pomno je osmišljen kako bi oživio najljepšu blagdansku fantaziju.

Već 19 godina romantični film ''The Holiday'' s Kate Winslet, Cameron Diaz i Judeom Lawom budi tople osjećaje u gledateljima, a posebnu pažnju uvijek je privlačila idilična kamena kućica glavne junakinje Iris.

I dok su obožavatelji svih ovih godina maštali o zimskom snu ispred kamina u njezinom engleskom skloništu, sada to napokon mogu i doživjeti – u stvarnosti, piše Daily Mail.

Naime, američka dizajnerica interijera Lucy Small odlučila je ostvariti filmsku fantaziju i u Georgiji, SAD, izgradila je vjerodostojnu repliku kućice iz filma – do najsitnijeg detalja. Dok originalna kuća nikada zapravo nije postojala (riječ je bila o filmskom setu izgrađenom samo za potrebe snimanja u selu Shere, Engleska), ova verzija u Blue Ridgeu potpuno je funkcionalna, udobna i dostupna za iznajmljivanje.

Interijer je pravo malo remek-djelo rustikalnog šarma – s niskim stropovima, vidljivim drvenim gredama, zidovima od kamena i toplim kaminom oko kojeg se nalazi namještaj.

U spavaćoj sobi dominira krevet s bogatim tekstilom, uz cvjetne zavjese, starinske komode i detalje koji kao da su iskočili iz nekog božićnog filma. Kuhinja s plavim ormarićima, starinskim posuđem i otvorenim policama podsjeća na bajkovitu vikendicu iz 19. stoljeća. Kupaonica je jednako čarobna – kamen, drvo, nježne zavjese i dekorativne biljke čine da svaki kutak diše toplinom.

Lucy je koristila prave kamene zidove, rustikalne grede, vintage materijale i čak umjetno stvoreni "uredni nered" kako bi dojam bio što realističniji, a iza svega stoji itekako luksuzna izvedba.

"Puno ljudi misli da takav uređen prostor znači da je jeftin ili spontano složen, ali zapravo je bilo jako skupo sve to replicirati. Mnogo komada namještaja u filmu koštalo je desetke tisuća dolara. One fotelje u dnevnoj sobi vrijede oko 10.000 dolara svaka, a stalak za kišobrane kod ulaza bio je čak 15.000 dolara! Nismo kupili autentične primjerke, naravno, ali čak i kopije su bile papreno skupe'', objasnila je.

Dizajnerica je također priznala da projekt nije bio jednostavan.

"Ovo nije bila renovacija, već novogradnja. Nažalost! Renovacija bi bila puno jeftinija," objasnila je. Kućica iz filma nije imala nikakvog arhitektonskog smisla – vanjski izgled nije se poklapao s unutrašnjim rasporedom – pa je prenijeti taj filmski san u stvarni prostor bio veliki izazov. Ali vrijedilo je'', dodala je.

Danas kuća prima do šest gostiju i nudi iskustvo doslovno kao iz najljepšeg blagdanskog filma. Svaki kutak odiše toplinom, nostalgijom i filmskom magijom – sve što vam još treba je Jude Law na vratima... i čaša crnog vina.

A što je još nerealno u kultnom božićnom filmu saznajte OVDJE.

