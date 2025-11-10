Simona detaljno opisala kad je prvi put probala heroin: ''Našmrkala sam se u školskom toaletu prije nastave''

Simona Mijoković u svojoj knjizi ''Kako sam pronašla ljubav'' otvorila je dušu o životu koji je vodila prije nego što je pronašla spas u vjeri.

Simona Mijoković, poznata po svojoj otvorenosti u dijeljenju osobnih iskustava, najavila je novo svjedočanstvo – ovaj put u svojoj novoj knjizi pod nazivom "Kako sam tražila ljubav".

Knjiga donosi duboko osobnu ispovijest u kojoj Simona piše o svom životnom putu, unutarnjim borbama, odrastanju, suočavanju s tamom te o potrazi i konačnom pronalasku Božje ljubavi.

U jednom od prvih odlomaka koji je objavio Večernji list osvrnula se na djetinjstvo i sve ono što je oblikovalo njezinu osobnost – put koji je, kako sama ističe, bio pun izazova, lutanja, ali i dubokih spoznaja koje su je dovele do duhovnog preokreta. S 13 godina, kako je napisala, zaljubila se u mladića o kojem se govorilo da je teži ovisnik, a nakon kratkog vremena zamolila ga je da joj ''sredi heroin''.

''Jedne mi je večeri predložio da se popnemo na zadnji kat moje zgrade. Naravno da sam pristala. Nisam mogla znati što će se gore dogoditi. Počeli smo se maziti i ljubiti. Zatim se ponovila ista ona ružna scena kao pokraj rijeke Krke. Mladić me je položio na pod, otkopčao hlače i uzeo me. Ja sam se doslovno zaledila kao kip, zbog šoka nisam bila u stanju oduprijeti mu se. On je obavio svoje, pokupio se i, poput onoga dečka koji mi je oduzeo nevinost, nikada me više nije ni pozdravio. Ponovilo se ono stravično iskustvo'', otkrila je te objasnila da je nakon toga potpuno zaglavila u ovisnosti, prenosi Večernji list.

''S petnaest sam godina prvi put konzumirala heroin. Do njega sam došla tako da sam nagovorila jednoga mladića, inače sitnoga dilera, da mi ga nabavi. Našmrkala sam se u školskom toaletu neposredno prije početka nastave. Iduća tri sata nisam bila u stanju slušati profesore, nego sam neprestano piljila u jednu točku. Tako je sve počelo. Droga je u moj život donijela nove prijatelje – ovisnike'', objasnila je.

Pisala je i o tome da se droga tijekom njezina odrastanja mogla nabavit na svakom koraku.

''Međutim, nisam se previše opterećivala cijenom kokaina kada su me ionako častili mladići koji su time kupovali moje društvo. Naravno da sam ih objeručke prihvaćala, i njih i kokain'', priznala je.

Inače, Simona otvoreno priča o detaljima svog turbulentnog života iz prošlosti, a jedno takvo svjedočanstvo pročitajte OVDJE. Utjehu je nakon svega pronašla u vjeri.

