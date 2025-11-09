Ubojiti izrez na dekolteu Snježane Schillinger začinio je zagrebačku špicu!

Snježana Mehun Schillinger zablistala je na zagrebačkoj špici u elegantnoj jesenskoj kombinaciji, privukavši poglede profinjenim stilom i vedrim raspoloženjem.

Poznata poduzetnica i modna entuzijastica Snježana Mehun Schillinger ponovno je privukla poglede tijekom subotnje špice u centru Zagreba. U prepoznatljivom glamuroznom, ali profinjenom stilu, uživala je u druženju s prijateljicama uz piće na terasi jednog popularnog gradskog kafića.

Snježana Schillinger - 4 Foto: Marko Seper/Pixsell

Za ovu jesenju priliku odabrala je sofisticiranu kombinaciju. Uz elegantan kaput u svijetloplavoj nijansi nosila je pripijenu dekoltiranu haljinu s uzorkom u sivo-plavim tonovima i cvjetnim detaljima, koja je dodatno naglasila njezinu figuru.

Snježana Schillinger - 2 Foto: Marko Seper/Pixsell

Cjelokupni look zaokružila je tamnoplavim salonkama i chic sunčanim naočalama, dok je pažljivo birana torba u visokom sjaju bila upečatljiv dodatak.

Snježana Schillinger - 1 Foto: Marko Seper/Pixsell

Snježana je cijelo vrijeme bila u dobrom raspoloženju. Nazdravljala je s društvom, dokumentirala trenutke mobitelom i s osmijehom mahala poznanicima.

