Ljepota joj je samo šlag na torti: Ono čime se sve bavi naša misica ostavlja bez riječi!

Zadranka Laura Gnjatović, 23-godišnja studentica sestrinstva, bivša odbojkašica i djelatnica hitne pomoći, istaknula se na izboru za Miss Universe 2025 u Tajlandu svojom prirodnošću, visinom od 191 cm i toplinom koja ju je svrstala među tri najljepše natjecateljice.

Prije nego što je postala jedno od najzapaženijih lica izbora Miss Universe 2025. u Tajlandu, 23‑godišnja Zadranka Laura Gnjatović vodila je svakodnevni, ali ispunjenpun život.

Ona je studentica sestrinstva, radnica u poliklinici i profesionalna odbojkašica. Radila je u hitnoj pomoći u Dubrovniku, gdje je, kako sama kaže, naučila što znači odgovornost i briga za druge. U trenucima kad se spašavaju životi, nema mjesta panici - upravo to iskustvo oblikovalo ju je u osobu koja je danas: smirena, fokusirana i empatična.

Iza Laure stoji i dugogodišnja sportska karijera. Godinama je igrala odbojku, a treninzi, timski duh i upornost ostavili su dubok trag u njezinu karakteru. Upravo joj je sport, priznaje, dao sigurnost koju danas nosi na modnu pistu.

Na izboru za Miss Universe istaknula se visinom od 191 cm, prirodnim nastupom i toplim osmijehom, zbog čega je mnogi smatraju jednom od favoritkinja.

Standirajući kao predstavnica Hrvatske na međunarodnoj sceni, ostaje prizemljena i posvećena svojim vrijednostima - zdravlju, obrazovanju i pomoći drugima.

Laura tečno govori engleski, talijanski i španjolski, a svrstili su je u top 3 najljepše natjecateljice. Tko joj je konkurencija pogledajte OVDJE.

