predviđaju joj pobjedu!

Ljepota joj je samo šlag na torti: Ono čime se sve bavi naša misica ostavlja bez riječi!

Piše I.G., Danas @ 13:49
Laura Gnjatović - 2 Laura Gnjatović - 2 Foto: Laura Gnjatović/Instagram

Zadranka Laura Gnjatović, 23-godišnja studentica sestrinstva, bivša odbojkašica i djelatnica hitne pomoći, istaknula se na izboru za Miss Universe 2025 u Tajlandu svojom prirodnošću, visinom od 191 cm i toplinom koja ju je svrstala među tri najljepše natjecateljice.

