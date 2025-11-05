Ovaj zgodni frajer osvojio je srce naše misice koja slovi za favorita na velikom natjecanju!

Zaručnik prekrasne Hrvatice koja brani boje Lijepe naše u Tajlandu, gradi sportsku karijeru.

Laura Gnjatović, aktualna Miss Universe Hrvatske 2025., otputovala je u Tajland, gdje će predstavljati Hrvatsku na 74. svjetskom izboru za Miss Universe. Finalna večer održat će se 21. studenoga u Bangkoku, a mnogi joj već predviđaju velk uspjeh.

No osim ljepotom i uspjehom, Laura plijeni pažnju i ljubavnom pričom koja je jednako očaravajuća kao i njezina pojava na pozornici. Njezino srce osvojio je Filip Vujičić.

Laura Gnjatović, Filip Vujičić Foto: Instagram

Ovaj mladić rođen je u Splitu 31.07. 2000., no cijeli svoj život proveo je u Dubrovniku gdje je prošao sve košarkaške uzraste KK Dubrovnika. 2019. godine prelazi u KK Zadar gdje je proveo dvije sezone, a nakon toga se opet vraća u Dubrovnik u kojem je ostao do kraja sezone 2023/24. Sljedeća destinacija bila je Šibenka, a sada igra za KK Kvarner.

Ove godine u svibnju pohvalila se i zarukama te pokazala prekrasan prsten.

Laura Gnjatović na Instagramu Foto: Instagram

''Što je, je, nisam ni sekunde posumnjala u njegov ukus, to opravdava činjenicu da mi je galerija puna ovakvih slika. Kad je otvorio onu kutijicu, više ništa nisam vidjela ni čula", napisala je nakon zaruka na Instagramu.

Laura Gnjatović na Instagramu Foto: Instagram

O muškarcu koji je osvojio srce naše misice progovorila je i ona sama za naš IN magazin.

''Meni je najbitnije kod muškarca da ima razumijevanja, da je strpljiv, pogotovo znajući sad sve okolne čimbenike koji bi možda mogli eventualno utjecat na naš odnos, on je stvarno pun razumijevanja, zato i jesmo tu skupa, Bogu hvala. Prije svega da je humorističan. Samo da me nasmijava, evo kao vi sada...'', ispričala je Laura svojedobno.

Laura Gnjatović Foto: PR / Šime Aviani

Tada je odgovorila i na pitanje ''Kada će vjenčanje?''.

''Ufff, polako, ne žurimo se nigdi. Nadam se da će svadba bit nekad za koju godinu! Hahaha... U skorijoj budućnost, u skorijoj budućnosti'', rekla je Laura.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 5 Foto: PR

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 3 Foto: PR

Laura Gnjatović - 1 Foto: PR / Direkcija Miss Universe Hrvatske

