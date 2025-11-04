Tko je hrvatska misica kojoj mnogi predviđaju pobjedu na svjetskom izboru u Tajlandu?

Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović otputovala je u Tajland, gdje ju čeka predstavljanje na svjetskom izboru.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske 2025., otputovala je u Tajland na svjetski izbor 74. Miss Universe.

Spektakularan izbor održat će se 21. studenoga u Bangkoku, a upravo Hrvatici brojni predviđaju pobjedu.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske

"Sretno, ljepotice. Odavno nismo imali ljepšu predstavnicu", "Već dugo nismo imali ovako lijepu misicu!'', "Laura, spremna si za pobjedu!'' neki su od komentara na društvenim mrežama.

Publika iz Latinske Amerike posebno je pokazala koliko im se Laura svidjela. Komentari na španjolskom i portugalskom jeziku pljušte jedan za drugim: "Bože moj, Hrvatskaaaa!", "Lijepa i jako visoka!", "Prelijepa i prirodna, prava kraljica!" i "Ima stav – egzotična ljepotica." Drugi pišu: "Ova djevojka je prekrasna i tako prirodna, Hrvatska super!" i "Prelijepa, prava glamazonka."

Mnogi su primijetili i Laurinu eleganciju te samouvjeren hod.

"Taj hod!", "Vau! Visoka je, baš kraljevski izgleda" i "Kraljica oduševljava!" samo su neki od dojmova koji pokazuju da se njezino držanje ne zaboravlja.

Laura dolazi iz Zadra, a trenutačno živi u Dubrovniku, gdje privodi kraju studij sestrinstva, radi u poliklinici i igra odbojku za ŽOK Dubrovnik. Sa svoje 23 godine tečno govori engleski, talijanski i španjolski jezik.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske

Laura Gnjatović

Krajem prošle godine gostovala je u emisiji "Kolokvij UNIDU TV-a", odnosno televizije studenata novinarstva Sveučilišta u Dubrovniku. Tom prilikom objasnila je da je tajna njene svestranosti – disciplina.

"Mislim da je najbitnija dobra organizacija. Svatko tko se bavi bilo čime paralelno reći će vam isto: organizacija i disciplina. One se moraju steći od samog početka kako bi se kasnije lakše održavale, što, hvala Bogu, trenutno i uspijevam. Uz sve obveze ipak morate izdvojiti vrijeme za sebe i svoje bližnje, a bez organizacije vremena to je teško ostvarivo", kaže.

Na pitanje kako joj izgleda radni dan, Laura je odgovorila da ustaje vrlo rano – između pet i šest ujutro.

Laura Gnjatović

"Odlazim na posao i tamo sam do dva ili tri popodne, ovisno o količini posla. Nakon toga trčim kući, imam pola sata do sat pauze za kavu pa idem na fakultet. Nakon povratka kući ručam, a poslije ručka slijedi trening. Nakon treninga sam svoja", prepričala je svoj užurbani raspored.

Nakon studija željela bi raditi na kardiologiji.

"Ta me grana izuzetno privukla, osobito zahvaljujući mom bivšem poslu na hitnoj pomoći. Prvo sam mislila da nikad neću moći svladati tako opsežno područje, barem u granicama sestrinske profesije. No shvatila sam da mogu, zavoljela ga i sad mi je omiljeno. Ako ne budem radila u bolnici, onda me jako privlači hitna medicina", rekla je i otkrila da je u sve to umiješana njezina mama.

"Nakon srednje škole bila sam u dvojbi – raditi, studirati ili oboje. Majka je predložila da radim jednu sezonu prije upisa na faks i vidim kako mi ide. Rekla je da hitna nudi izazove i adrenalin, pa sam predala papire i postala hitna medicinska sestra", prisjetila se.

Laura Gnjatović

"U prvoj kritičnoj situaciji iznenadila sam se koliko sam ostala hladnokrvna – emocije isključim dok radim, a poslije, ako treba, plačem ili se smijem. Emocije se ponekad jave danima, čak i mjesecima poslije", dodala je.

"Na poslu morate biti pripravni svih 12 sati smjene. Ako vas prijavno-dojavna jedinica pozove, morate odmah reagirati. Kad nema intervencija, hitna miruje i tada možete imati vrijeme za sebe", zaključila je Laura.

Za IN magazin otkrila je da je dosad spasila čak devet života. Intervju pogledajte OVDJE.

Jučer je predstavljen i nacionalni kostim u kojem će se Laura predstaviti, a napravio ga je Zigman. Pogledajte ga OVDJE.

Laura se u svibnju ove godine i zaručila, a tko je njen zaručnik te divan prsten koji je dobila pogledajte OVDJE.

Laura Gnjatović na Instagramu

