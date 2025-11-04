Glumac Ammar Mešić javno je iskazao svoje mišljenje o potezu pojedinaca iz Ćacilenda.

U Beogradu je u nedjelju navečer vladala napeta atmosfera ispred Skupštine Srbije. Tamo su se okupili građani u znak podrške Dijani Hrki, majci mladića koji je poginuo ispod nadstrešnice u Novom Sadu prije godinu dana.

Dok je ona u šatoru štrajkala glađu, iz Ćacilenda (obližnjeg šatorskog naselja u kojem su pristaše Aleksandra Vučića) su dopirali zvuci pjesme koja je dodatno rasplamsala tenzije.

Dijana Hrka Foto: Pedja Milosavljevic/Cropix

Dijana Hrka Foto: Pedja Milosavljevic/Cropix

Posebno je ogorčenje izazvalo to što su pojedinci pustili pjesmu "Morem plovi jedna mala barka", koja veliča četničkog vođu Dražu Mihajlovića.

Majci koja više nema sina puštaju pesmu: pošla majka da potraži sina.



Neljudi. pic.twitter.com/xkPhkCdw2D — Željko Veljković (@novinarupenziji) November 2, 2025

Stih pjesme kaže "Pošla majka sina da potraži" i govori o majci koja traži svog poginulog sina. To je doživljeno kao direktna i morbidna provokacija upućena Dijani, koja se u tom trenutku nalazila u šatoru, nekoliko desetaka metara dalje.

Pogledaji ovo Celebrity Na internetu se pojavila snimka groba Dina Dvornika, Danijela je zgrožena: ''Jad i primitivizam''

Srpski glumac Ammar Mešić, kojeg gledamo kao Miru u seriji ''U dobru i zlu'', oko ovoga se na društvenim mrežama nije suzdržavao. ''Ćacijima'' je posvetio objavu te iskazao bijes i ogorčenost onime što su napravili.

Ammar Mešić na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Ammar Mešić na Instagramu - 4 Foto: Instagram

"Nikad ovo nisam napisao, ali dat će Bog da vam se sve vrati. Ćurke jedne bez trunke mozga, savjesti, raspale životinje. Sve će vam se vratiti, od srca vam želim. Ženi je poginuo sin, smrskala ga nadstrešnica. Vi njoj pjevate pjesmu Pošla majka sina da potraži od četnika Baje Malog Knindže. Vjerujte mi, ima pravde i radovat ću se svakom vašem jadu. A ta tri prsta sebi u usta zabijte jer ih niste dostojni", oštre su riječi koje je Ammar poručio ćacijima.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je on? Zbog ovog igrača žene mijenjaju mišljenje o opasnom sportu!

Podijelio je potom i snimke s događaja, pa posvetio objavu onima koji se o ovoj situaciji ne oglašavaju.

Ammar Mešić na Instagramu - 1 Foto: Instagram

''A vas neutralne, ćacije, influencere i sve vas koji se krijete u svojoj mišjoj rupi nabijem na ku*ac, ološi jedni bez kičme!!! Ljudi bez obraza, dostojanstva, doze samopoštovanja…''

Više o novonastaloj situaciji i prosvjedu pratite OVDJE.

Ammar Mešić Foto: Instagram

Galerija 24 24 24 24 24

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Ispisao povijest: On je najseksi muškarac godine, otvoreno priča o svojoj seksualnosti

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Tek kada se okrenula bilo je jasno da uopće ne nosi kratku suknju!

Pogledaji ovo Celebrity Ne skrivaju sklad! Fotografi uhvatili Antu Gelu i Jelenu Perčin u bliskom zagrljaju