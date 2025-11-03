Ne skrivaju sklad! Fotografi uhvatili Antu Gela i Jelena Perčin u bliskom zagrljaju

Ante Gelo i Jelena Perčin zablistali su u usklađenim crnim izdanjima na svečanom otvorenju nove scene HNK2 u Zagrebu.

Na svečanom otvorenju nove kazališne scene HNK2 u Zagrebu, među brojnim uzvanicima pažnju su privukli glazbenik Ante Gelo i njegova partnerica, glumica Jelena Perčin.

Par se pojavio u usklađenim crnim kombinacijama, savršeno primjerenima za formalni događaj u svijetu umjetnosti.

Ante Gelo i Jelena Perčin Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Gelo je nosio baršunasti sako s tamnim hlačama i crnom košuljom, dok je Jelena odabrala elegantni crni kaput vezan u struku, koji je kombinirala s decentnim naušnicama i mini torbicom s lančićem. Kosa joj je bila podignuta u visoku punđu, a osmijeh kojim je pozirala uz svog partnera otkrivao je njihovu skladnu povezanost.

Jelena Perčin i Ante Gelo - 1 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Jelena Perčin i Ante Gelo Foto: Instagram

Jelena Perčin, Ante Gelo Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Otvorenje HNK2 okupilo je brojne umjetnike, kulturnjake i javne osobe, a koga su još sve fotografi snimili, pogledajte OVDJE.

