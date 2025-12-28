Nezamisliva bol jedne majke: Influencerici na Božić preminulo drugo dijete

Influencerica Melissa Mae Carlton podijelila je s javnošću potresnu vijest o gubitku svoje druge kćeri, samo godinu i pol nakon što je obitelj već proživjela nezamislivu tragediju.

Poznata Instagram influencerica Melissa Mae Carlton tuguje zbog tragičnog gubitka.

Influencerica je podijelila da je njezina mlađa kći Molly preminula 25. prosinca, nešto više od godinu i pol nakon što je njezina starija sestra Abigail umrla od sepse u dobi od 9 godina u travnju 2024.

''Na božićno jutro, naša slatka djevojčica Molly i njezina starija sestra Abi ponovno su se ujedinile'', napisala je Melissa na Instagramu 26. prosinca.

''To je jedino što mi daje makar i mali osjećaj utjehe. Molly je silno nedostajala njezina sestra.''

Melissa je dodala da su ona i suprug Tom Carlton shrvani i u nevjerici.

''Iscrpljeni smo i potreseni nakon dana ispunjenog traumom i slomljenim srcem. Osjećam se otupjelo. Još ne mogu prihvatiti da je ovo stvarno. Nisam spremna na ovu bol.''

Melissa je zahvalila svojim pratiteljima na molitvama, zamolivši ih da nastave slati ljubav i podršku njezinoj obitelji u danima i tjednima koji dolaze, jer će biti toliko toga za učiniti i organizirati, a trebat će im snaga veća od vlastite.

''Bojim se kako sada izgleda život za nas. Srce mi je slomljeno zbog naše djece. Sinoć mi je, kroz suze, Harry rekao da mu je Molly, kada smo u ponedjeljak ulazili u avion za Arizonu, nagnula se i rekla da želi biti s Abi. Kroz jecaje je rekao: ‘Dobila je ono što je željela.’''

U objavi koja je uslijedila, Melissa je podijelila da nisu imali službenu dijagnozu uzroka Mollyne smrti, ali liječnici vjeruju da je imala genetsko srčano oboljenje, navodeći da smatraju kako je to možda bio slučaj i kod Abigail.

''Do tog smo saznanja došli jer je Molly mogla biti praćena u bolnici, što s Abi nismo mogli, Nikada nisam bila zadovoljna odgovorima koje smo dobili za nju. No za ovu vrstu stanja rečeno nam je da čak i manja bolest može potencijalno potaknuti iznenadni srčani događaj.''

Prema Melissi, rečeno im je da u većini slučajeva vrsta srčanog događaja koju je Molly doživjela nije preživljiva.

''Nadam se da ćemo uskoro dobiti više odgovora'', rekla je.

Melissa Mae Carlton i njezin suprug Tom Carlton bili su prijatelji iz djetinjstva prije nego što su se ponovno povezali u kasnijim godinama i vjenčali.

Melissu na Instagramu prati 112 tisuća ljudi s kojima redovno dijeli svoje tugovanje, a prodaje i umjetnička djela inspirirana vjerom.

