Četiri braka, bezbroj afera: O svojim nevjerama javno je govorila, a sreću je pronašla s 57 godina

Ljubavni život Brigitte Bardot bio je jednako buran i intrigantan kao i njezina filmska karijera, obilježen brojnim strastvenim vezama, brakovima i skandalima koji su punili naslovnice.

Tijekom desetljeća svoje karijere, osobito u ranim godinama filmskog rada, Brigitte je imala nekoliko kultnih ljubavnih veza s kolegama glumcima, ali i s osobama iza kamera, a bila je udana ukupno četiri puta.

Godine 1952., u dobi od 18 godina, Brigitte se udala za redatelja Rogera Vadima, koji je bio šest godina stariji od nje. To je bilo godinama prije nego što će steći reputaciju po vezama s mladim i lijepim glumicama (poput Jane Fonde).

Razdvojili su se 1956., a razveli 1957. godine, no ostali su dobri prijatelji i nastavili surađivati i u sljedećim godinama.

Godine 1956. započela je aferu s Jean-Louisom Trintignantom, svojim partnerom iz filma ''I Bog stvori ženu'', što je pridonijelo raspadu njezina braka. Jean-Louis je u to vrijeme također bio u braku s glumicom Stéphane Audran, no ona se od njega razvela kasnije iste godine.

Glumci su živjeli zajedno dvije godine, ali veza nije potrajala, osobito zbog toga što je Brigitte započela novu aferu s glazbenikom Gilbertom Bécaudom. Ona i Jean-Louis prekinuli su 1958., što je dovelo do kratkog zatišja u njezinoj karijeri.

Brigitte se, međutim, brzo oporavila i pronašla ljubav s glumcem Jacquesom Charrierom, svojim partnerom iz filma ''Babette ide u rat''. Započeli su burnu romansu i vjenčali se 1959. godine, a samo sedam mjeseci kasnije dobili su sina, iako je Brigitte u tadašnjim intervjuima priznala da je pomisao na majčinstvo nije posebno veselila.

Godine 1962. Brigitte i Jacques objavili su razvod, djelomično zbog njezine afere s holivudskom zvijezdom Glennom Fordom. Njihova sina Nicolasa-Jacquesa Charriera uglavnom je odgajao otac, a s biološkom majkom imao je malo kontakta sve dok nije postao punoljetan.

Nakon toga nastavila je glumačku karijeru punim intenzitetom, već tada kao velika zvijezda, te je kratko živjela s glazbenikom Bobom Zaguryjem između 1963. i 1965. godine.

Njezin treći brak sklopljen je 1966. s njemačkim milijunašem i plejbojem Gunterom Sachsom, koji ju je osvojio tako što je helikopterom preletio njezinu vilu na Francuskoj rivijeri i bacio mnoštvo ruža na njezin dom. Ipak, navodno je već nekoliko dana nakon vjenčanja započela aferu s pjevačem Mikeom Sarnom.

Ni taj brak nije potrajao – razdvojili su se 1968., a razveli 1969. godine. Godine 1968. započela je vezu s glumcem Patrickom Gillesom, svojim partnerom u filmu ''Medvjed i lutka'', koja je trajala do 1971.

Tijekom sljedeća dva desetljeća Brigitte je imala niz zapaženih romansi, među ostalima s pjevačem Sergeom Gainsbourgom, barmenom i instruktorom skijanja Christianom Kaltom, piscem Johnom Gilmoreom, glumcem Warrenom Beattyjem i drugima.

Njezine najdulje veze u tom razdoblju bile su sa skulptorom i glumcem Miroslavom Brozekom, od 1975. do 1979., za kojeg je čak pozirala za neke skulpture, te s francuskim televizijskim producentom Allainom Bougrain-Dubourgom, od 1980. do 1985. godine.

U srpnju 1992. Brigitte je upoznala Bernarda d’Ormala, poslovnog čovjeka i savjetnika Jean-Marieja Le Pena, bivšeg čelnika krajnje desne francuske političke stranke Nacionalni front (danas Nacionalno okupljanje). Već sljedećeg mjeseca vjenčali su se.

Taj je brak Brigitte tada potaknuo da popravi odnos sa sinom, a njezina zajednica s Bernardom ostala je čvrsta sve do danas. Njihov brak traje dulje nego njezina prethodna tri zajedno.

U svojoj knjizi Larmes de combat Brigitte je otvoreno govorila o razlozima brojnih afera i kratkotrajnih veza:

''Sa svakom vezom stalno sam se vraćala u potragu za drugim ljubavima kada bi sadašnja postala mlaka. Ne volim sredinu, ono manje dobro.''

''Uvijek sam tražila strast. Zato sam često bila nevjerna. A kada bi strast počela gasnuti, spakirala bih kofere.''

