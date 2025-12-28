Svi filmovi Brigitte Bardot: Golišavim scenama izazivala je kontroverze diljem svijeta

Kad se Brigitte Bardot pojavila na filmskom platnu, kino više nikada nije bilo isto, a jedna uloga iz 1956. godine pretvorila ju je u globalnu ikonu.

Brigitte Bardot bila je jedno od najprepoznatljivijih imena svjetske kinematografije 20. stoljeća. Francuska glumica, pjevačica i modna ikona obilježila je razdoblje 1950-ih i 1960-ih, ostavivši neizbrisiv trag ne samo u filmu, već i u popularnoj kulturi.

Brigitte Bardot rođena je 1934. godine u Parizu, a na filmu se prvi put pojavila početkom 1950-ih. Njezine rane uloge bile su skromne, često sporedne, ali su već tada privlačile pažnju zbog njezine prirodne karizme i nekonvencionalne ljepote.

Među prvim filmovima u kojima je glumila ističu se: ''Le Trou Normand'' (1952.), ''Manina, la fille sans voile'' (1952.), ''Les Grandes Manœuvres'' (1955.)

U tim je filmovima Bardot gradila imidž mlade, slobodne i pomalo buntovne žene, što je bilo neuobičajeno za tadašnji europski film.

Pravi preokret u njezinoj karijeri dogodio se 1956. godine s filmom ''And God Created Woman'' (Et Dieu… créa la femme), u režiji Rogera Vadima.

U filmu Bardot tumači lik Juliette Hardy, mlade žene iz Saint-Tropeza čija slobodna seksualnost i prkos društvenim normama izazivaju sablazan. Film je u početku izazvao brojne kontroverze, ali je ubrzo postao međunarodni hit – osobito u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ova uloga lansirala je Brigitte Bardot u status globalne zvijezde, promijenila percepciju ženskih likova na filmu, učinila Saint-Tropez simbolom glamura i slobodnog duha.

Juliette Hardy postala je jedan od najvažnijih ženskih likova u povijesti europske kinematografije, a Bardot je preko noći postala seks-simbol nove ere.

Nakon svjetskog uspjeha, Bardot je surađivala s brojnim renomiranim redateljima i glumila u nizu uspješnih filmova: ''La Vérité'' (1960.), ''Le Mépris'' (1963.), ''Viva Maria!'' (1965.), ''Contempt'' (1963.), ''Shalako'' (1968.).

Bardot je često glumila žene koje odbijaju pokornost, prkose društvenim pravilima i same biraju vlastiti put – što ju je izdvajalo od većine glumica toga doba.

Posebnu pozornost privukla je i njena uloga u filmu ''Don Juan, or If Don Juan Were a Woman'' (1973.), čije su golišave scene s drugom ženom tada pokrenule lavinu reakcija.

Nakon te uloge, u dobi od samo 39 godina, Brigitte Bardot povukla se iz filmske industrije. Umorna od slave i medijskog pritiska, potpuno se posvetila borbi za prava životinja.

Iako je snimila više od 40 filmova, njezina ostavština nadilazi broj uloga. Brigitte Bardot ostaje simbol slobode, ženskog samopouzdanja i filmske revolucije koja je zauvijek promijenila način na koji gledamo ženske likove na velikom platnu.

