Kći Zdravka Mamića trudna? Haljina s koncerta otkrila više nego što je htjela

Zdravko Mamić snimljen je kako zajedno pleše i pjeva s kćerima Lucijom i Ivom, koja je navodno u poodmakloj fazi trudnoće.

Zdravko Mamić ovih dana bio je na koncertu pjevačice Svetlane Ražnatović Cece, koja je na Jahorini zakazala tri nastupa. Bivši izvršni dopredsjednik Dinama nastup je pratio u društvu kćeri Ive i Lucije, a brojni gosti snimili su ih kako se grle i plešu zajedno.

Jedna od snimki pokazuje kako bi Mamić mogao ponovno postati djed. Prema pisanju portala Telegraf.rs, mlađa kći Iva pojavila se u pripijenoj haljini koja je otkrivala kako je u poodmaklom stupnju trudnoće.

Hoće li ponovno postati djed ili je u pitanju samo kut snimanja, u ovom trenutku nije potvrđeno. Snimku možete pogledati OVDJE.

28-godišnja Iva je mlađa kći Zdravka i Marine Mamić. Nakon mature u VII. gimnaziji u zagrebačkoj Križanićevoj, 2019. je završila poslovnu administraciju i menadžment na Globe Business Collegeu u Münchenu, a 2021. diplomirala je u Švicarskoj. Ponosni otac se tad pohvalio objavivši njihovu zajedničku fotografiju.

U srpnju 2022. otkriveno je kako je zajedno uložila oko 20 milijuna kuna u solarne farme u Hercegovini, a zajedno sa sestrom Lucijom često se druži sa suprugama nogometaša. Bliske su prijateljice s Izabel Kovačić, a 2022. prisustvovale su vjenčanju Tina Jedvaja i Dine Dragije.

Više o Ivi pročitajte OVDJE.

Snimku Mamića kako se rasplesao na koncertu pogledajte na Dnevnik.hr-u (OVDJE).

Na sve je reagirao i Možemo, a više o tome pročitajte na Dnevnik.hr-u (OVDJE).

