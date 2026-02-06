Za pamćenje! Jedan detalj s Thompsonova koncerta u Rijeci svima je oduzeo dah

U Rijeci je održan prvi Thompsonov koncert, a Marko Perković Thompson je tim povodom na društvenim mrežama podijelio fotografije s događaja koji je obilježen snažnim emocijama i domoljubnim nabojem.
Marko Perković Thompson podijelio je na društvenim mrežama fotografije s prvog koncerta koji je održao u Rijeci.
Objavljene fotografije brzo su privukle pažnju javnosti.
Na njima se vidi publika okupljena pod hrvatskim obilježjima, atmosfera ponosa i pjesme koje su od samog početka nosile snažnu domoljubnu poruku.
Posebnu pozornost na fotografijama krade ogromna hrvatska zastava koju su organizatori pripremili za koncert, a koja inače bude na Trsatskoj gradini. Više pročitajte OVDJE.
Thompson u Rijeci nastupa i sutra, 7. veljače.
Ovih dana rasprodao je i koncert van Hrvatske, gdje pogledajte OVDJE.
Ekskluzivno za IN magazin Thompson je nedavno progovorio o sinu Anti, intervju pogledajte OVDJE.
