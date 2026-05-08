Sjećate li se Ane Šafranek? Rijetko pojavljivanje legendarne glumice izazvalo je veliku pozornost

Pjevačica i glumica Mirjana Bohanec Vidović prisustvovala je premijeri drame "Maria Stuart" u HNK2.

Legendarna hrvatska glumica i operna pjevačica Mirjana Bohanec Vidović pojavila se u rijetkom javnom izlasku na premijeri predstave "Maria Stuart" u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu te ponovno oduševila elegancijom i osmijehom.

Zvijezda kultnog filma "Tko pjeva zlo ne misli" pozirala je u društvu intendantice HNK-a Ive Hraste Sočo, a njihovo zajedničko pojavljivanje privuklo je veliku pažnju okupljenih uzvanika i fotografa.

Bohanec Vidović za ovu je prigodu odabrala elegantnu crno-bijelu kombinaciju s efektnim uzorkom i laganim crnim šalom, dok je Iva Hraste Sočo zablistala u upečatljivom crvenom odijelu koje je dodatno naglasilo svečanu atmosferu premijere.

Iako je prošlo gotovo šest desetljeća od njezine kultne uloge Ane Šafranek u filmu "Tko pjeva zlo ne misli", njezin prepoznatljivi osmijeh ostao je uvijek isti dok je pozirala fotografima.

Danas 86-godišnja Bohanec odmalena je pokazivala sklonost prema umjetnosti, iako je proživjela teško djetinjstvo obilježeno gubitkom oca i zlostavljanjem od strane očuha. Već tijekom studija na Muzičkoj akademiji je debitirala na sceni HNK-a, profilirajući se kao operna pjevačica s lirsko-koloraturnim glasom.

Unatoč tome što je ostvarila mnoge uloge na domaćim i inozemnim kazališnim scenama, uloga u "Tko pjeva zlo ne misli" donijela joj je posebno mjesto u povijesti hrvatske popularne kulture, a pjesme koje je otpjevala u tom filmu spadaju među najznačajnijim skladbama hrvatskog mjuzikla.

U kazalištu je pronašla ljubav - svog drugog supruga liječnika Ivu Vidovića primijetila je na hodniku kazališta, čime joj je sudbina napokon donijela ljubav koju je toliko priželjkivala. Ivo, koji je preminuo prije osam godina, podržavao ju je u karijeri, bilo da se radi o kazalištu ili diplomaciji, i bio najveći obožavatelj, zbog čega je Mirjana u nekoliko navrata priznala da bol nakon njegovog odlaska nikad nije nestala.

Ipak, ono za čime je najviše žalila jest bilo to što nikad nisu imali zajedno djecu.

"U najboljim godinama puno sam radila i rano se razvela. Kad sam zatrudnjela imala sam prometnu pa sam izgubila bebu s pet mjeseci. Poslije više nisam mogla roditi", ispričala je za 24sata. Ipak, nije zaboravila koliko ju je obilježilo teško djetinjstvo, pa je uz pomoć nagrade "Mirjana Bohanec" odlučila pomoći mladim ljudima.

"To je jednokratna nagrada od 1000 eura koju dajem iz svoje ušteđevine. Ne mogu davati mjesečnu stipendiju, ali nagradu mogu", kazala je glumica i pjevačica, koja unatoč vitalnoj dobi, i dalje pohađa predstave i premijere i time daje podršku novim generacijama kazališnih umjetnika.

