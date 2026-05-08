Ella Dvornik otvoreno o zahvatu na kojem je bila: "Dugo sam gledala što mi smeta..."

Ella Dvornik nedavno se podvrgnula endoskopskom brow liftu i blefaroplastici, a o motivima je progovorila u jednom intervjuu.

Naša influencerica Ella Dvornik često otvoreno progovara o različitim temama, bilo da se rade o svakodnevnim problemima ili laganim temama. Nedavno se podvrgnula estetskom zahvatu, čime se pohvalila i na društvenim mrežama.

Naime, 35-godišnjakinja je nedavno bila na endoskopskom brow liftu i blefaroplastici, na što se odlučila jer je primijetila da joj pogled djeluje umornije zbog prirodno spuštenih kapaka.

Kako je naglasila u jednom intervjuu, cilj joj nije bio promijeniti lice, nego zadržati svoj izgled uz svježiji izraz.

"Iskreno, nije to bio neki dramatičan trenutak pred ogledalom gdje sam si rekla: “Moram se operirati.” Više je bilo to da sam već neko vrijeme primjećivala da mi se pogled promijenio. Ne nužno da izgledam starije, nego umornije. Imam prirodno spuštenije kapke i obrve, i to mi je s vremenom počelo davati taj teži izraz lica. Nisam htjela promijeniti lice, nego vratiti otvoreniji, odmorniji pogled. To mi je bila glavna motivacija", isrpičala je za Net.hr.

Dodala je i kako to nije bila impulzivna odluka: "Kod ovakvih stvari zapravo dosta istražujem. Dugo sam gledala što mi smeta, što je realno, što je pretjerivanje, a što bi stvarno imalo smisla. Mislim da je najvažnije kod estetskih zahvata ne ići iz panike. Kod mene je bilo više: ''Ok, ovo mi možda smeta, postoji li rješenje? Idem vidjeti je li to za mene."

Kako je objasnila, endoskopski brow lift se radi kroz male rezove u vlasištvu, s ciljem podizanja područja obrva i čela. Nakon što je poslije operacije imala nekoliko oteklica i modrica, sve je popustilo poslije par dana.

"Psihički moraš biti spreman da rezultat nije instant", poručila je Ella te dodala da treba nešto vremena za oporavak: "Rekla bih da moraš dati licu nekoliko tjedana da počne izgledati normalno, a vjerojatno par mjeseci da stvarno vidiš finalni rezultat. Zadovoljna sam. Najviše zato što rezultat nije napravio od mene drugu osobu. I dalje izgledam kao ja, samo odmornije i otvorenije."

