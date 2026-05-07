Kolinda Grabar-Kitarović oglasila se nakon teške nesreće bivšeg predsjednika

Nakon što je bivši slovenski predsjednik Borut Pahor završio u bolnici zbog teške nesreće na biciklu, podršku mu je javno uputila i bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Bivši slovenski predsjednik Borut Pahor ozlijedio se tijekom biciklističkog spusta s Pasje ravni u Sloveniji te je završio u bolnici.

Kako je objavio, slomio je ključnu kost i lopaticu, a uz fotografiju iz bolničkog kreveta pojasnio je što se dogodilo. Više čitajte OVDJE.

Borut Pahor (Foto: Jure Makovec / AFP) Foto: Jure Makovec / AFP

Povodom njegove objave na Instagramu se oglasila i bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja mu je javno poželjela brz oporavak, ali i iskoristila trenutak kako bi poslala važnu poruku o sigurnosti u prometu.

Uz fotografiju njihova druženja s nedavne proslave njezina rođendana u Ljubljani, Grabar-Kitarović emotivno se obratila svom dugogodišnjem prijatelju.

Kolinda Grabar Kitarović - 4 Foto: Damir Sencar / HINA / POOL / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Iva Jerković objavila fotku svoje mame iz mladosti: ''Nije ni čudo da si ti tako lijepa''

''Želim brz oporavak svom dragom prijatelju, koji je doživio ozbiljnu biciklističku nesreću, ali se, srećom, dobro oporavlja. Pouka priče: nikada ne podcjenjujte moć dobre kacige! I molim vas, uvijek je nosite kada vozite bicikl! Dijelim s vama naše najnovije zajedničke fotografije – s mog posljednjeg rođendana u Ljubljani s grupom prijatelja. Kao što vidite, odlično smo se zabavili! Pratite nas za još naših avantura – uskoro'', napisala je Kolinda.

Inače, tijekom svojih predsjedničkih mandata Kolinda Grabar-Kitarović i Borut Pahor razvili su vrlo blizak odnos, koji su često njegovali neformalnim susretima, zajedničkim događajima i prijateljskim druženjima, zbog čega ne čudi što je upravo ona među prvima javno reagirala nakon njegove nesreće.

Galerija 10 10 10 10 10

Pogledaji ovo Zanimljivosti Djevojku junaka Arsenala ismijavali su zbog izgleda, a on je hejterima poslao jasnu poruku

Povodom 58. rođendana prije nekoliko dana Kolinda je sama sebi posvetila šaljivu objavu, više pogledajte OVDJE.

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom: Progovorio o borbi za život, ratu i Thompsonu. Cijeli podcast pogledajte OVDJE.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Thompsonova nećakinja ponosna na svoju novu ulogu: ''Veseli me što mogu biti dio ove priče''

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Maja Lena Lopatny emotivnom se objavom prisjetila pokojnog oca: "Svaki dan pričamo o didi Roniju..."