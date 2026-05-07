Sin legendarnog Clinta Eastwooda nastupio u Zagrebu: Skladao je note za neke od najvećih filmova svog oca

Američki jazz-kontrabasist Kyle Eastwood, sin slavnog Clinta Eastwooda, donio je u Zagreb spoj filmske glazbe i suvremenog jazza te oduševio publiku nastupom u Studentskom centru u sklopu Zagreb Jazz Festivala.

Američki jazz-glazbenik Kyle Eastwood, sin filmske legende Clinta Eastwooda, nastupio je u zagrebačkom Studentskom centru u sklopu Zagreb Jazz Festivala te publici priredio večer ispunjenu filmskom glazbom i vrhunskim jazz-izvedbama.

Zagrebačka publika imala je priliku uživati u temama iz kultnih filmova poput ''Dozvola za ubojstvo'' Johna Williamsa, ''Nemilosrdni'' i ''Mostovi okruga Madison'' Lennieja Niehausa te ''Prljavi Harry'' i ''Klopka za inspektora Callahana'' Lala Schifrina. Na repertoaru su se našle i skladbe koje su za filmove ''Gran Torino'' i ''Pisma s Iwo Jime'' skladali Kyle Eastwood i Michael Stevens, kao i legendarne partiture Ennija Morriconea iz filmova ''Dobar, loš, zao'' i ''Za šaku dolara''.

Kyle Eastwood - 4 Foto: Marko Prpic/Pixsell

Kyle Eastwood - 5 Foto: Marko Prpic/Pixsell

Eastwood je tijekom koncerta pokazao zašto već godinama slovi za jednog od najcjenjenijih jazz-kontrabasista svoje generacije. Njegov prepoznatljivi stil spaja tradicionalni i melodični jazz s filmskom atmosferom i lirskim aranžmanima, što je zagrebačka publika nagradila dugotrajnim pljeskom.

Kyle Eastwood - 3 Foto: Marko Prpic/Pixsell

Kyle Eastwood - 2 Foto: Marko Prpic/Pixsell

Iako se u mladosti povremeno pojavljivao na filmu, Kyle Eastwood još je kao tinejdžer odlučio da će se u potpunosti posvetiti glazbi. Tijekom karijere objavio je više od deset albuma i izgradio respektabilno ime na međunarodnoj jazz-sceni.

Clint i Kyle Eastwood Foto: Afp

Posebno važan dio njegove karijere vezan je uz filmsku glazbu. Skladao je i izvodio glazbu za brojne filmove svoga oca Clinta Eastwooda, među kojima su i nagrađivani naslovi ''Mistična rijeka'', ''Djevojka od milijun dolara'' i ''Pisma s Iwo Jime''.

Clint i Kyle Eastwood Foto: Profimedia

Inače, Kyle je od 2014. u braku sa Cynthijom Ramirez, a iz prijašnje veze ima kćer Graylen Spencer.

Više o holivudskoj legendi Clintu čitajte OVDJE.

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom: Progovorio o borbi za život, ratu i Thompsonu. Cijeli podcast pogledajte OVDJE.

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Maja Lena Lopatny emotivnom se objavom prisjetila pokojnog oca: "Svaki dan pričamo o didi Roniju..."

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Maja Šuput otkrila s kime se prvi put poljubila: "Majke mi mile!"