Iskrena ispovijest Miroslava Škore o ocu koji je preminuo s 49 godina: ''Bio je sklon alkoholu, spojio bi po nekoliko dana...''

Miroslav Škoro gostovao je u podcastu ''Nema labavo by IN magazin'', gdje je ekskluzivno i otvoreno progovorio o svom djetinjstvu, odnosu s roditeljima i teškim životnim okolnostima koje su ga oblikovale.

U emotivnom razgovoru dotaknuo se posebno svoga pokojnog oca i njegove borbe s alkoholom, ali i posljedica koje je to ostavilo na cijelu obitelj.

Govoreći o tom razdoblju, Škoro je iskreno podijelio:

''Postoji emotivni doživljaj, postoji osobni, ali postoji i objektivni doživljaj i sukus te moje priče je činjenica da moj pokojni otac od 1981. godine nije imao nekih četiri-pet godina posla. Sam po sebi bio je jedan lik koji je pomalo bio, čak bih rekao, autodestruktivan. Bio je sklon alkoholu, s vremena na vrijeme znao je spojiti po nekoliko dana. Nije on nikoga tukao, ali je bio vrlo neugodan u tom smislu. I tako je moja pokojna majka to jako teško doživljavala.''

Dodao je i kako je obitelj vrlo rano ostala bez oca, što je dodatno otežalo ionako tešku situaciju.

''Onda je otac relativno rano umro, imao je 49 godina kad je preminuo, pa smo ostali sami. Tada se taj egzistencijalni problem počeo množiti. Ali ja sam zapravo sve što sam radio u životu, posebno u tom razdoblju, radio kako bih bježao od siromaštva i sebi omogućio neke stvari.''

Škoro je priznao kako su ga upravo ti trenuci oblikovali i naučili disciplini te štedljivosti, koje je zadržao cijeli život.

''Dugo mi je trebalo, znaš, da recimo počnem svirati u Njemačkoj i da stanem na benzinsku pumpu i kupim si nešto za jelo. Sve sam pokušavao što više štedjeti, koliko god je bilo moguće. Tako je bilo i prema domu, prema mami, a poslije i prema vlastitoj obitelji. Takav sam bio.''

