Najprodavanija sopranistica svijeta ekskluzivno za Dnevnik Nove TV o suradnji s Tončijem Huljićem!

Iza nje je duga karijera u kojoj je nastupala na najvećim svjetskim pozornicama i na otvaranjima Olimpijskih igara. Mnogima je poznata i po duetu s Andreom Bocellijem.

Jedna od najpoznatijih sopranistica na svijetu Sarah Brightman boravila je u Splitu, a za Dnevnik Nove TV najavila je koncertnu turneju u Hrvatskoj i Europi, ali i suradnju s Tončijem Huljićem.

''Mislim da će se Tonči pridružiti mom koncertu ‘Winter Symphony’. Bit će sjajan kao i uvijek, svirat će prekrasnu glazbu, a vjerojatno ću i otpjevati nešto s njim. Sve je još pomalo iznenađenje. Održat ću koncerte u ovom dijelu svijeta, a zatim idem u Njemačku na četiri koncerta. Ukupno ih je oko deset, ali su mi vrlo posebni i jako sam strastvena oko njih'', kaže Sarah Brightman.

Koji joj je omiljeni koncert karijere?

''Definitivno jedan od vrhunaca bio je nastup na otvorenju Olimpijskih igara u Kini. Mislim da su tada, 2008. godine, stvarno podigli ljestvicu kada je riječ o zabavnom programu u sportskom svijetu i na Olimpijskim igrama.''

Ali svi ju najviše povezuju s Andreom Bocellijem.

''To je jedna prekrasna priča. ‘Time to Say Goodbye’ bila je pjesma na kojoj smo surađivali i postala je veliki hit i evergrin diljem svijeta. Svi smo znali da je to savršena i prekrasna pjesma, ali mislim da nitko nije mogao pretpostaviti koliko će daleko otići i koliko će publika širom svijeta rezonirati s tom glazbom.''

U Zagrebu nastupa ovog studenoga. Što očekuje od tog koncerta?

''Stvorila sam prekrasan program za koji znam da ga publika zaista voli, tako da sam jako uzbuđena što ga donosim u Zagreb.''

O suradnji sa Sarah za Dnevnik Nove TV progovorio je i Tonči Huljić.

''Bez brige, neću pjevati, to je ono što je sigurno, ali ćemo svirati, a ona će pjevati. Nisam dostojan toga, ali kompozicija i pisanje – da.''

''Kontakt i inicijativa došli su s naše strane'', otkrio je Tonči.

A o kakvom se projektu radi?

''Duhovna priča. Duhovna glazba. Oboje nekako pripadamo tom miljeu.''

