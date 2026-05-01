Atraktivna rođakinja velike brazilske nogometne zvijezde već godinama živi u Hrvatskoj!

Atraktivna Anny u Hrvatsku je došla iz dalekog Brazila. Suprotno planu da se u Lijepoj Našoj zadrži tek tri mjeseca, Anny je ovdje već punih 13 godina. Čime ju je Hrvatska privukla i u što se ovdje zaljubila, otkrila je našoj Lani Zaninović.

Atraktivna Brazilka u Hrvatsku je došla zbog posla, no ono što je trebalo biti privremeno pretvorilo se u mnogo dulji boravak.

''Došla sam u Hrvatsku 2013. godine na poziv jedne brazilske show-grupe i plan je bio biti ovdje samo tri mjeseca. S vremenom mi se jako počeo sviđati grad, hrana, more. Čak sam naučila jezik, naučila sam i plivati ovdje na Susku – prije sedam godina sam naučila plivati. Tako da, eto, malo po malo uvijek sam rekla: ja ću biti još malo, još malo – i tu sam dan-danas.''

S 10 godina Anny je prvi put ugledala profesionalne plesačice sambe i rekla da jednog dana želi postati dijelom toga, a danas je taj san itekako ostvaren.

''Nastupam na karnevalu u Rio de Janeiru već osam godina. Plesati na karnevalu velika je čast za mene jer, kao što znate, to je najveći karneval na svijetu. Ja sam tamo na poziciji muze. Iza mene dolazi jedan „ala“, to je grupa ljudi koja također priča neku priču. Ti kostimi su nešto divno, divno. I svake godine imamo različite kostime – ne možemo ih ponavljati. To su divna iskustva koja ne bih uspjela objasniti. Nema riječi za to.''

Ova predvodnica karnevala u Riju u Zagrebu je otvorila svoj samba studio, gdje podučava ovaj popularni brazilski ples.

''Anny je Brazil u Zagrebu i mislim da je svatko tko je zna – čak i onaj tko ne zna ništa o Brazilu – može povezati s Brazilom, bez obzira na to je li zainteresiran za sambu ili ples'', kaže prijateljica Sara.

Osim za sambu, Anny se od 2017. zainteresirala i za bodybuilding.

''Jer to je moj svijet – biti na bini. Nema puno razlike između biti na bini u sambi ili u bodybuildingu. Ja treniram već dugo, ali nisam bila u ovakvoj formi. Onda sam uzela trenericu i nutricionista i krenuli smo se pripremati. Moje prvo natjecanje bilo je u Poreču, u listopadu prošle godine, i osvojila sam treće mjesto.''

Rođakinja poznatog nogometaša Danija Alvesa, 2022. godine osvojila je i titulu druge pratilje Miss sporta u Hrvatskoj.

''Prije 30 godina moj cilj bio je da izgledam savršeno. Mislila sam da trebam samo biti jako mršava i lijepa i da je to dovoljno. Ali sada, kad sam 30 plus, moj cilj je da moje tijelo bude moj dom i da uvijek uspijem uskladiti mentalno i fizičko zdravlje.''

Vodeći se tom filozofijom, Anny je spojila svoje dvije ljubavi – ples i sport – te osmislila novu fitness tehniku koja se zove Fit Body Method, čije će treninge intenzivno voditi već od svibnja.

''To je kao spoj kardija i plesa. To je dosta zahtjevan i dinamičan trening koji omogućuje potrošiti do 400 kalorija u samo pola sata. Naš cilj je da žene budu slobodne, zadovoljne, sretne, da izgledaju snažno i da se tako osjećaju.''

''Pokreti su dosta jednostavni i mogu se pratiti – prati se Anny i uz glazbu ritmički idu vrlo logično, tako da je to nešto što i početnik i iskusan plesač može uklopiti u vježbu. Inače mi je puls oko 60, a sada je bio 160, tako da u stvarno kratkom vremenu možete podići rad srca i usput se jako dobro zabaviti'', pojašnjava Sara.

Nakon 13 godina života u Hrvatskoj, Anny s lakoćom govori o razlikama i sličnostima u svakodnevici i mentalitetu Brazila i Hrvatske, no jezik joj je i dalje najveći izazov.

''Bože, teško mi je i dan-danas, kao što vidite. Gramatika ne ide nikako, ali trudim se. Što se tiče mentaliteta, dosta je drugačije. Ja bih rekla da smo mi Brazilci otvoreniji. Brazil je emocija – mi živimo intenzivno, glasno. Ovdje bih rekla da je Hrvatska mirnija, ali mentalitet je, po meni, još uvijek malo zatvoreniji.''

Iako hrvatsku glazbu ne sluša prečesto, ova strastvena Brazilka obožava Olivera.

''Hrvatska je prekrasna država. Tu lijepo živim. Nakon 13 godina imam ovdje svoje društvo, svoj mali krug ljudi – velikih ljudi. I to je dovoljno.''

