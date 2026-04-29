Domenica o partneru odvjetniku s kojim je već 15 godina: ''Imam osjećaj da...''

Iako smo na crvenim tepisima navikli gledati poznate kako poziraju sa svojim odabranicima, među njima ima i onih koji će na gala večeru radije doći sami. Ne zato što nemaju s kim, već zato što njihovi partneri radije biraju život daleko od sjaja reflektora. Samozatajne partnere poznatih istražio je naš Luka Jurkijević.

U svijetu slavnih čuvati ljubavni život, pa tako i svojeg partnera, daleko od znatiželjnih očiju javnosti često se čini kao nemoguća misija. Nekim čudom, pojedina domaća lica ipak vješto balansiraju između privatnog i poslovnog.

Pjevačica Lana Jurčević već je devet godina u vezi s 12 godina mlađim partnerom Filipom. No, unatoč tomu, rijetko ćete ih vidjeti u zajedničkom poziranju. Filip ne voli medijsku pozornost te, kaže Lana, nije tipičan muškarac.

''A gle, ne bi bio moj da je tipično muško, tako da je atipično muško.''

Sa samozatajnim Filipom nedavno je dobila drugu kćer. Osim privatnog, Lana i on dijele i posao. Filip je jedna od glavnih karika u njezinu poslovnom carstvu.

''Jednostavno, u ovoj fazi, voljela bih ti reći da imam taj privatni dio života, ali on je siroček – taj dio života mi je stvarno na kapaljku. Ali mi se tješimo: ajde, samo da ovo posložimo pa ćemo onda.''

Upravo je Lanin Filip brat blizanac dugogodišnjeg partnera Jelene Žnidarić, Zsa Zse. Ni on se, baš poput svojeg brata, ne voli eksponirati u medijima.

''Moj Antonio i ja smo kao Lolek i Bolek. Mi smo stalno skupa, ja bez njega ne bih mogla funkcionirati. Hvala dragom Bogu da mi ga je poslao jer nemam deset ruku, onda on uskače.''

Pohvalila se Zsa Zsa nedavno u našoj emisiji da ona i Antonio grade svoje prvo gnijezdo, ali i da su njihovi spojevi oduvijek bili daleko od blještavila skupih restorana.

''Dejtovi su uvijek bili vrlo jednostavni. Mi bismo si kupili hamburgere i jeli ih na parkingu, slušali muziku i pisali pjesme.''

Svojeg zaručnika od kamera krije i Lana Radeljak. Kći pokojne glumice Ene Begović i Josipa Radeljaka Dikana s magistrom kemije Antonijem zaručila se prije godinu dana. Dikanov budući zet prije nekoliko godina sudjelovao je u MasterChefu, kamo je stigao u pratnji svoje bake.

U javnosti rijetko viđamo i suprugu splitskog glazbenika Grše. On i Rafaela u braku su već više od dvije godine. Često je znao reći kako bez nje ne bi bio ovako uspješan, no izloženost javnom životu donosi i brojne obožavateljice, pa je Grše nedavno otkrio ima li u njihovu braku ljubomore.

''Iskreno, mi nemamo s time problema. Ali kako se kaže, u vezi je uvijek netko ljubomoran. Sreća Božja, u našoj vezi ona nije ta. Ja sam taj malo ljubomorniji, ali tu je povjerenje na prvom mjestu i otkad smo krenuli skupa, to smo jedno drugome rekli – da moramo imati povjerenje jer je to temelj svake veze.''

Ako ste se ikad pitali kako izgleda supruga Zlatana Stipišića Gibonnija, niste jedini. Supruga Sanja vješto se skriva od objektiva fotoaparata, a ona i Gibonni upoznali su se još kao djeca.

Kao zmija noge, svojeg dugogodišnjeg partnera krije pjevačica Domenica. Ona je s odvjetnikom Ivanom Bačićem u vezi već 15 godina.

''Imamo slične karaktere, tako da je to dobro. Imam osjećaj da, kad ga ja povučem na ovu svoju ludu stranu, on mene zapravo samo izravna i to je zapravo bit – da imamo taj balans i međusobnu ravnotežu.''

Tko zna, možda se uskoro u domu ove splitske pjevačice začuju svadbena zvona.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Dirljiva objava Željka Bebeka upućena supruzi: Proslavili su poseban dan!

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Tko je Breskvica? Prekinula je petogodišnju vezu s osam godina starijim policajcem