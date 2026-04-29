Sprema se spektakl u Beču! Pogledajte pozornicu Eurosonga kakvu gledatelji još nisu vidjeli

U Beču je predstavljena pozornica za 70. Eurosong, izgrađena u manje od dva tjedna, a ističe se naprednom LED i laserskom rasvjetom te impresivnim dimenzijama.

U bečkoj dvorani Wiener Stadthalle službeno je predstavljena pozornica za 70. Eurosong, a otvorio ju je austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen.

Impresivna konstrukcija, velika oko 2000 četvornih metara i teška 210 tona, podignuta je u manje od dva tjedna, uz angažman i do 300 ljudi u najintenzivnijim fazama rada.

ORF je najprije prikazao ubrzanu snimku gradnje, a zatim i spektakularan svjetlosni show kojim su otkrivene sve tehničke mogućnosti pozornice za 35 izvođača.

Autori dizajna su Florian Wieder i Tim Routledge, a scena se ističe i održivim materijalima te kompleksnom konstrukcijom čeličnih elemenata.

Poseban naglasak stavljen je na rasvjetu. Prvi put u povijesti natjecanja u potpunosti se koristi LED i laserska tehnologija, uz više od 2000 rasvjetnih tijela i tisuće pojedinačno upravljivih dioda.

Nakon predstavljanja slijede probe voditelja, a od 2. svibnja i prve službene probe izvođača koji će isprobati nastupe na novoj pozornici.

