Zašto su zastupnice i zastupnici na sjednicu Sabora došli u traperu?

Saborske klupe danas su dobile nešto drugačiji, ležerniji prizvuk, umjesto klasičnih poslovnih kombinacija, u prvi je plan došao traper, ali s vrlo jasnom i snažnom porukom.

Danas se diljem svijeta obilježava Denim Day – Međunarodni dan borbe protiv okrivljavanja žrtava seksualnog nasilja, a simboličnim nošenjem trapera toj su se važnoj inicijativi pridružile i hrvatske saborske zastupnice i zastupnici.

Umjesto uobičajenih poslovnih kombinacija, saborske klupe danas su ispunile traperice – jasan znak solidarnosti sa žrtvama seksualnog nasilja i podrške globalnoj kampanji koja već desetljećima upozorava na neprihvatljivost okrivljavanja žrtava.

Akciji su se pridružile brojne zastupnice, među kojima su Marijana Puljak (Centar), Rada Borić, Sabina Glasovac, Anka Mrak Taritaš, Dalija Orešković, ali i mnoge druge koje su svojim odabirom odjeće jasno pokazale koliko je ova tema važna. Puljak je pritom zabilježila i nekoliko prigodnih fotografija s kolegicama.

Podsjetimo, Denim Day nastao je kao odgovor na kontroverznu odluku talijanskog Vrhovnog suda iz 90-ih godina, kada je poništena presuda za silovanje uz obrazloženje da je žrtva nosila uske traperice, što je sud protumačio kao znak pristanka. Takva je odluka izazvala val ogorčenja i prosvjeda diljem svijeta, a upravo iz tog revolta rođena je kampanja koja i danas podsjeća koliko je važno boriti se protiv predrasuda i nepravde.

Današnja slika iz Sabora tako pokazuje kako i simbolične geste mogu imati snažan odjek – jer poruka je jasna: odgovornost nikada nije na žrtvi.

