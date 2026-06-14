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Večer za pamćenje

Nitko nije ostao ravnodušan: Tereza Kesovija emotivno otvorila oproštajne koncerte u Dubrovniku

Piše K.D., Danas @ 11:55 Celebrity komentari
Tereza Kesovija Tereza Kesovija Foto: Tonci Plazibat/Cropix

Knežev dvor bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, a Dubrovnik je još jednom pokazao koliko voli svoju glazbenu legendu. Večer su obilježile snažni emocije i zajedničko pjevanje najvećih hitova.

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