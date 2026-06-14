Nitko nije ostao ravnodušan: Tereza Kesovija emotivno otvorila oproštajne koncerte u Dubrovniku

Knežev dvor bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, a Dubrovnik je još jednom pokazao koliko voli svoju glazbenu legendu. Večer su obilježile snažni emocije i zajedničko pjevanje najvećih hitova.

Dubrovnik je sinoć svjedočio večeri ispunjenoj emocijama, uspomenama i pjesmama koje su obilježile generacije. Tereza Kesovija održala je prvi od dva oproštajna koncerta u Kneževu dvoru, mjestu koje je za nju oduvijek imalo posebno značenje, a publika joj je uzvratila toplinom, pljeskom i zajedničkim pjevanjem od prve do posljednje note.

Tereza Kesovija Foto: Tonci Plazibat/Cropix

Interes za koncert bio je izniman. Ulaznice su nestale u rekordnom roku, a brojni obožavatelji koji nisu uspjeli osigurati mjesto u gledalištu pratili su događaj putem velikog ekrana na Stradunu. Već sam dolazak glazbene dive na pozornicu izazvao je oduševljenje okupljenih, koji su je pozdravili dugotrajnim ovacijama.

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Tijekom večeri Kesovija je publiku provela kroz najvažnija poglavlja svoje bogate karijere, podsjetivši na pjesme koje su obilježile njezin glazbeni put i ostale trajno upisane u kolektivno sjećanje domaće publike. Poseban pečat koncertu dao je i nastup Klape Kaše, koja se pridružila dijelu programa.

Jedan od trenutaka koji je posebno dirnuo publiku dogodio se kada je Tereza ustala kako bi dio repertoara izvela stojeći.

Tereza Kesovija Foto: Tonci Plazibat/Cropix

''Pomalo koračam, nije baš nešto, ali čovjeka raduje'', rekla je okupljenima.

Tereza Kesovija Foto: Tonci Plazibat/Cropix

Tereza Kesovija Foto: Tonci Plazibat/Cropix

Atmosfera je tijekom cijele večeri bila prožeta emocijama. Publika je uglas pjevala najveće hitove, a posebno snažne reakcije izazvale su pjesme ''Moja posljednja i prva ljubavi'', ''Prijatelji stari gdje ste'' i ''Kad zazvone dubrovačka zvona'', koje su ispraćene gromoglasnim pljeskom.

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Za završetak večeri odabrala je ''Nono, dobri moj nono'', pjesmu koja je dodatno naglasila emotivni ton cijelog koncerta i zaokružila glazbenu priču ispunjenu zahvalnošću prema publici koja ju je pratila desetljećima.

Tereza Kesovija Foto: Tonci Plazibat/Cropix

Prvi oproštajni koncert pokazao je koliko je veza između Tereze Kesovije i Dubrovnika snažna i posebna. Pred glazbenom legendom sada je još jedan nastup u Kneževu dvoru, kojim će simbolično zatvoriti jedno veliko i važno poglavlje svoje impresivne karijere.

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