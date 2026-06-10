Sjećate li se originalnog Hulka? I u 75. godini izgleda nevjerojatno!

Glumac koji je obilježio jednu eru televizijskih superjunaka ponovno je privukao pozornost javnosti. Tijekom susreta s obožavateljima govorio je o Hulku, karijeri i promjenama koje su obilježile modernu filmsku industriju.

Lou Ferrigno, kojeg publika diljem svijeta najviše pamti po ulozi Hulka u kultnoj televizijskoj seriji The Incredible Hulk, ovih je dana privukao veliku pozornost na konvenciji Niagara Falls Comic Con.

Legendarni glumac i bivši bodybuilder pojavio se pred obožavateljima u odličnoj formi te pokazao da su godine samo broj. Posjetitelji su ga dočekali s oduševljenjem, a Ferrigno je strpljivo pozirao za fotografije, dijelio autograme i izvodio prepoznatljive Hulk poze koje su ga proslavile još krajem 1970-ih godina.

Lou Ferrigno Foto: Brent Perniac/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Ferrigno je Hulka glumio od 1977. do 1982. godine, a nakon završetka serije nekoliko se puta vraćao ulozi u televizijskim filmovima. Kasnije se pojavio i u filmskim adaptacijama slavnog superjunaka, dok je novu publiku osvojio u popularnom sitcomu The King of Queens, gdje je glumio samoga sebe.

U nedavnom razgovoru prisjetio se kako je dobio ulogu koja mu je obilježila karijeru. Otkrio je da je za Hulka prvotno bio razmatran Richard Kiel, no producenti su na kraju zaključili da traže glumca izraženije mišićave građe.

Lou Ferrigno Foto: MARVEL PROD.-UNIVERSAL TV - Album / Album / Profimedia

''Bila je 1977. godina. Snimali su pilot epizodu Nevjerojatnog Hulka. Richard Kiel trebao je glumiti Hulka, ali redatelj je jednog dana došao na set i rekao da to nije Hulk'', ispričao je Ferrigno.

''Hulk je trebao biti mišićav. Organizirali su audiciju na nacionalnoj razini i pronašli mene. Odradio sam probno snimanje kako bih pokazao emocije i ostalo je povijest'', dodao je.

Glumac je priznao i da ga je lik Hulka privukao na osobnoj razini jer se tijekom djetinjstva često osjećao nesigurno i povučeno.

''Svatko od nas u sebi ima malo Hulka. Kao dijete bio sam povučen, druga djeca su me zadirkivala i tukla. Bio sam frustriran jer sam bio slab i nisam se mogao obraniti'', rekao je.

Lou Ferrigno Foto: Ian L. Sitren / Zuma Press / Profimedia

Dodao je kako Hulk za njega nikada nije bio samo simbol sirove snage.

''Hulk nije samo čudovište; on je i osjećajan, a upravo sam se s tim poistovjetio'', objasnio je.

Govoreći o današnjim filmskim adaptacijama superjunaka, Ferrigno je rekao da razumije zašto se sve više koristi računalna tehnologija, iako smatra da postoje stvari koje ni najbolji specijalni efekti ne mogu zamijeniti.

''Znam da se danas u filmovima očekuje CGI, ali CGI Hulk ne može potpisivati autograme. Drago mi je što posuđujem glas Hulku'', poručio je.

Unatoč desetljećima provedenima u industriji zabave, Ferrigno ne pokazuje znakove usporavanja. Nedavno je završio rad na filmu Scorpion King 4, koji bi prema najavama trebao biti objavljen tijekom studenoga 2026. godine, a očekuje ga i uloga u komediji Moms’ Night Out.

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