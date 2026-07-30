Ana Maria Marković pokazala prve trenutke u Hajduku: ''Moram se naviknuti na ovu vrućinu''

Ana Maria Marković svojim je pratiteljima omogućila pogled iza kulisa prvih dana u Hajduku, od potpisa ugovora i izlaska na Poljud pa sve do prvog treninga i upoznavanja sa Splitom.

Dolazak Ane Marije Marković u ŽNK Hajduk Split označio je početak novog poglavlja u njezinoj karijeri, a prve dane u novom klubu odlučila je podijeliti i sa svojim pratiteljima. Na svom YouTube kanalu objavila je vlog u kojem je pokazala kako je izgledao njezin dolazak u Split i prvi koraci u dresu Bijelih.

Ana Maria Marković Foto: Instagram

Video pogledajte OVDJE.

Nogometašica je kamerom zabilježila trenutak potpisivanja ugovora, prvo odijevanje Hajdukova dresa s brojem 23 te izlazak na travnjak Poljuda. Uz nogometne obveze, pokazala je i kako izgleda njezina svakodnevica u gradu pod Marjanom – otišla je u kupnju namirnica, a za prvi obrok u Splitu odabrala je lignje.

Ana Maria Marković i Tomas Ribeiro - 2 Foto: Instagram

Poseban dio videa posvetila je i svom prvom treningu s novim suigračicama. Nakon odrađenih vježbi priznala je da će joj trebati malo vremena da se privikne na vremenske uvjete.

Pogledaji ovo Celebrity Miroslav Škoro proslavio 64. rođendan, pratiteljima uputio iskrenu poruku

''Vruće je. Moram se naviknuti na ovu vrućinu, toliko je drugačije disati'', rekla je kroz osmijeh.

Ana Maria Marković i Tomas Ribeiro - 7 Foto: Instagram

Dolazak u Hajduk za 26-godišnju napadačicu ima i snažnu emotivnu vrijednost. Ranije je istaknula kako potpis za splitski klub za nju predstavlja mnogo više od sportskog transfera jer su korijeni njezine obitelji upravo u Splitu.

Anamaria Marković i Tomas Ribeiro - 2 Foto: Instagram

Nakon službene potvrde transfera nije skrivala uzbuđenje ni na društvenim mrežama, gdje je kratko poručila: ''Jedva čekam obući dres. Idemoooo!'', jasno dajući do znanja koliko joj ovaj novi početak znači.

Galerija 8 8 8 8 8

Osim što privlači pozornost svojim nogometnim uspjesima, Ana Maria Marković često je u fokusu javnosti i zbog privatnog života. Već neko vrijeme u vezi je s portugalskim nogometašem Tomásom Ribeirom, a njihova ljubavna priča započela je dok su zajedno boravili u Švicarskoj. Više o njihovoj romansi i tome kako su se upoznali pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Halle Berry uoči 60. rođendana skinula se u seksi badić i pokrenula lavinu komentara

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Vrući prizori: Zgodna supruga pjevača okrenula guzu kameri u tanga-bikiniju

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Naša glumica o najtežim trenucima majčinstva: ''Raspadam se, želim odustati od svega pa se skupljam lopatom...''