Evo kako izgleda samozatajna supruga Mladena iz TBF-a

Iako privatni život čuvaju daleko od reflektora, Mladen Badovinac i njegova supruga Ana ovoga su puta zajedno stigli na jedno od najvažnijih događanja ovogodišnjeg Splitskog ljeta.

Premijera predstave ''Herscht 07769'', jednog od središnjih dramskih događaja ovogodišnjeg 72. Splitskog ljeta, okupila je brojna poznata lica, a među uzvanicima bio je i Mladen Badovinac, član kultne splitske grupe TBF. Glazbenik, koji svoj privatni život godinama uspješno čuva podalje od javnosti, ovom je prilikom stigao u društvu supruge Ane.

Mladen i Ana Badovinac Foto: Tom Dubravec/Cropix

Par se prije početka predstave fotografirao na crvenom tepihu, što je ujedno bilo jedno od njihovih rijetkih zajedničkih javnih pojavljivanja. Mladen je za večer odabrao ležernu kombinaciju u neutralnim tonovima, dok je Ana privukla pažnju odvažnijim modnim odabirom u upečatljivim bojama.

Mladen i Ana Badovinac Foto: Nikola Brboleza/Cropix

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Njihov se privatni život rijetko nalazi u središtu pozornosti. Nakon vjenčanja u listopadu 2019. godine u Splitu, na kojem su slavili u društvu sedamdesetak najbližih prijatelja i članova obitelji, početkom 2020. dobili su sina Vedrana.

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Badovinac je ranije iskreno govorio o tome koliko ga je očinstvo promijenilo. Iako, kako je priznao, nikada nije osjećao veliku potrebu postati otac, dolazak sina potpuno mu je promijenio pogled na život.

Mladen Badovinac Foto: Paun Paunovic/Cropix

''Baš mi se sviđa očinstvo'', rekao je svojedobno, uz osmijeh dodavši da danas puno lakše pusti suzu tijekom gledanja filmova nego što je to bio slučaj prije nego što je postao roditelj.

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