Dakota Johnson iznenadila transformacijom u holivudsku ikonu, neprepoznatljiva je!

Dakota Johnson potpuno je promijenila izgled za svoju novu filmsku ulogu, a prve fotografije na kojima utjelovljuje legendarnu Marilyn Monroe već su privukle veliku pozornost.

Glumica Dakota Johnson (36) iznenadila je obožavatelje potpunom transformacijom za svoju novu ulogu. Zvijezda filmova iz serijala ''Pedeset nijansi sive'' utjelovit će jednu verziju Marilyn Monroe u kratkom filmu ''Flesh Impact'', koji potpisuje glumica i redateljica Maggie Gyllenhaal.

Na prvoj službenoj fotografiji Johnson je gotovo neprepoznatljiva. Platinastoplava perika, klasična šminka s ružičastim ružem i naglašenim trepavicama u potpunosti prizivaju izgled jedne od najvećih holivudskih ikona svih vremena.

Riječ je o 17-minutnom filmu koji prikazuje Marilyn Monroe na vrhuncu njezine slave, dok će oskarovka Ellen Burstyn utjeloviti drukčiju, zamišljenu verziju glumice – onu kakvu, kako navode autori, svijet nikada nije imao priliku upoznati. U glumačkoj postavi nalaze se i Peter Sarsgaard te Sepideh Moafi.

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''Flesh Impact'' opisan je kao svojevrsno ljubavno pismo Marilyn Monroe, a svjetsku će premijeru imati u rujnu na Venecijanskom filmskom festivalu. Film stiže svega nekoliko mjeseci nakon obilježavanja 100. godišnjice rođenja slavne glumice, a projekt je nastao uz odobrenje zaklade koja upravlja ostavštinom Marilyn Monroe.

Marilyn Monroe - 12 Foto: Profimedia

Maggie Gyllenhaal priznala je da ju je Monroe fascinirala godinama te da je željela ispričati priču koja će slavnu glumicu prikazati iz suvremenije perspektive.

''Oduvijek me fascinirala Marilyn Monroe. Kad mi je predstavljen projekt kojim se obilježava stota godišnjica njezina rođenja, znala sam da želim sudjelovati. Ovim filmom željeli smo ispričati priču o ikoni koju svi poznajemo, ali kroz novi pogled koji joj vraća vlastitu priču'', poručila je redateljica.

Marilyn Monroe - 17 Foto: Profimedia

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Otkrila je i da je u početku dvojila oko odabira Dakote Johnson jer fizički ne nalikuje Marilyn.

''Prvo sam pomislila da Dakota ne izgleda kao Marilyn. A onda sam shvatila da to uopće nije važno. Mislim da danas nitko zapravo ni ne zna kako je Marilyn doista izgledala. Postala je mit i simbol, toliko puta reinterpretirana da je njezina stvarna slika gotovo zamagljena'', rekla je Gyllenhaal za Vanity Fair.

Dakota Johnson (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Dodala je kako je Flesh Impact spoj stvarne Marilyn Monroe i njezine vlastite umjetničke vizije te da film nije samo priča o slavnoj glumici, nego i o glumicama općenito – o profesiji koja je istodobno vrlo ranjiva i iznimno moćna.

Dakota Johnson, kći glumačkog para Melanie Griffith i Dona Johnsona, ponovno surađuje s Maggie Gyllenhaal nakon psihološke drame ''The Lost Daughter''. Marilyn Monroe tijekom desetljeća na filmu su utjelovile i Michelle Williams, Ana de Armas te Mira Sorvino, a sada će se tom popisu pridružiti i Johnson.

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