Ne propustite ovu dirljivu priču: Spašene životinje i čovjek velikog srca...

Donosimo dirljivu priču o čovjeku koji je život posvetio onima koji ga najviše trebaju - životinjama. Od ovaca i koza, preko dikobraza i rakuna pa sve do klokana i vukova. Na Mirkovom imanju sve počinje čišćenjem i hranjenjem brojnih spašenih životinja, a ovih se dana u prihvatilištu događa i pravi baby boom. Priču donosi Lana Zaninović.

Neke životinje u njegov centar za zbrinjavanje zaštićenih životinja dolaze privremeno, dok druge ovdje ostaju godinama. Ozlijeđene ili zaplijenjene ovdje su na zbrinjavanju,a ljubav prema njima nije počela slučajno. Jedan poklon iz djetinjstva odredio je Mirkov životni put.

Prihvatilište životinja - 7 Foto: In Magazin

''Kad sam ja imao 5-6 godina, imao se jednog trica koji je živio s nama i mene je volio, a volio je životinje i sve, i onda mi on za peti rođendan nam poklonio kanarince. Pa onda dvije, tri papigice, pa onda ne znam, zeca, pa onda hrčka, pa ono je godina za godinom naredalo se i došlo je do toga do ovog stanja. U centru trenutno imamo negdje oko 70 vrsta, znači imamo negdje otprilike oko 500 jedinki'', priča nam Mirko.

Prihvatilište životinja - 1 Foto: In Magazin

Od ovaca i koza, preko dikobraza i rakuna, sve do klokana i vukova, Mirko kaže da je najvažnije steći njihovo povjerenje i razumjeti im karakter.

''Ulazim u svaku nastambu, imam dobar kontakt sa svim životinjama, jedino sa jednim majmunom koji je zaplijenjen, s njim ne ulazim. Taj majmun je bio u nekakvim lošim uvjetima i on sad ekstremno je ljut na svakoga i ono ugrizao bi. Sa svima ostalima - svi jedu iz ruke. I vukovi čak dolaze, uzme meso iz ruke i sve'', objašnjava nam Mirko.

Prihvatilište životinja - 2 Foto: In Magazin

Izgradnja takvog odnosa sa životinjama traži puno međusobnog povjerenja, koje se gradi cjelodnevnim boravkom s njima.

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''Od ujutro kad se dignem, odem po hranu i onda ih nahranite prvo, jer razno, razne životinje je različito, neke jedu pet put dnevno, neke jedu jednom dnevno. Sad ovim ekstremnim vrućinama morate često vodu mijenjati, jer voda je za 20 minuta topla. Kak će pit životinje na toplu vodu, ovog nahraniš, ovog vidiš, počistiš, ne znam, cvijeće, cijeli dan''.

Prihvatilište životinja - 3 Foto: In Magazin

Iako u ovakvom tempu, za Mirka ne postoji godišnji odmor, sav trud se isplati u trenutku kad stignu novi stanovnici ovog zoološkog vrta, koji upravo doživljava baby boom..

''Dosta se okotilo i neki su već i otišli, dvije kozice koje su se ujutro okotile, ovoga, to je jedan lijep pokazatelj. Znači, životinja koja se leže i koja ima mladunčad, zadovoljene su osnovni uvjeti za život, jel? Prirodu i mi ne možemo nikad namiriti, to je normalno, jel? Ali možemo zamijeniti im, napraviti im ugodni boravak i iskreno i onda će ona vratiti vam ljubav sa mladunčadi''.

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Nakon slomljenog srca, Mirko se ipak trudi ne vezati u potpunosti za svaku pojedinu životinju.

Prihvatilište životinja - 4 Foto: In Magazin

''Prije sam imao ljubimca, ali nakon njegove nesretne smrti - to je bio tigar Koma, dobio sam čir, ono, toliko mi ga je bilo žao da vam ne mogu opisati. Kad on spava do 70 kila s vama na terasi, ide s vama, uskoči u džip, u auto, ide kud god idete, ide, mačka, mačka, ono, klasika, vjeran mačak, jel. I poslije toga sam nastojao da se više ne vežem za jednu životinju. I ne trebate s njima se puno vezati, jer one moraju ostati divlje da bi se vratile u divljinu. Najljepša nagrada je kad ga vidite da on poleti i dva, tri kruga, vrti se na nebu dok se ne ispravi negdje i ode otprilike - hvala ti, jel''.

Prihvatilište životinja - 5 Foto: In Magazin

Da svakodnevno živi u zoološkom vrtu, Mirko je postao svjestan tek nakon jednog zanimljivog iskustva.

''Ima strašna anegdotica pokojna supruga je bila živa i nas dvoje idemo na pijacu i mali viče, mami prepoznao nas, jel, kaže, mama, mama, eno čiko što živi u zoološkom vrtu, i to je meni ostalo onako, živiš u zoološkom. To je ono što neki ljudi ne razumiju, ne bi ja to radio, pa ne bi ni ja neke druge stvari, koje drugi ljudi rade, jel. Čudak jesam, a šta ja mogu, tako je, kako je''.

Prihvatilište životinja - 6 Foto: In Magazin

Iako se katkad smatra čudakom, Mirku je ovo sasvim prirodan život, jer tamo gdje drugi vide zoološki vrt, on vidi - svoj dom.

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