Čuvaju ih daleko od očiju javnosti: George i Amal Clooney pojavili su se sa svojim blizancima

George i Amal Clooney napravili su rijetku iznimku te na humanitarnu večer na jezeru Como poveli blizance Ellu i Alexandera, koje inače gotovo nikada ne izlažu javnosti.

George Clooney i njegova supruga Amal godinama brižno čuvaju privatnost svoje djece, pa su njihovi blizanci Ella i Alexander prava rijetkost u javnosti.

Ovoga puta slavni par napravio je iznimku te je djecu poveo na posebno okupljanje na jezeru Como u Italiji.

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George i Amal Clooney - 5 Foto: Profimedia

Obitelj je ondje sudjelovala na ekskluzivnoj humanitarnoj večeri organiziranoj u korist Clooney Foundation for Justice, zaklade koju su George i Amal osnovali s ciljem zaštite ljudskih prava. Događanje 10. kolovoza uključivalo je okupljanje u njihovoj rezidenciji uz jezero, vožnju vodenim taksijem te privatnu večeru u hotelu Passalacqua.

George i Amal Clooney - 6 Foto: Profimedia

Posebnu pozornost ipak nisu privukli brojni uzvanici, nego Ella i Alexander, koji su se uz roditelje pojavili pred fotografima. Na fotografijama se može vidjeti kako Amal za ruku drži sina, dok su se blizanci poslije s roditeljima i ostalim gostima ukrcali na brod. Lica djece na objavljenim fotografijama ostala su zamagljena kako bi se sačuvala njihova privatnost.

George i Amal Clooney - 1 Foto: Profimedia

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Devetogodišnji blizanci rođeni su 2017. godine, a George i Amal od njihova rođenja nastoje im omogućiti što normalnije odrastanje daleko od intenzivne medijske pozornosti. Upravo zato njihova zajednička pojavljivanja na ovakvim događanjima nisu česta, zbog čega su nove obiteljske fotografije privukle dodatnu pozornost.

George i Amal Clooney - 2 Foto: Profimedia

George i Amal Clooney - 1 Foto: Profimedia

Amal je za ovu priliku odabrala dugu crnu haljinu s tankim naramenicama i cvjetnim detaljima, dok se George pojavio u elegantnom svijetlosivom odijelu i bijeloj košulji bez kravate. Fotografije pokazuju i opušteniju stranu večeri – obitelj i gosti zajedno su se vozili brodom po jezeru, a Amal je tijekom okupljanja srdačno pozdravljala ostale uzvanike.

George i Amal Clooney - 4 Foto: Profimedia

Humanitarna večer imala je i ozbiljnu svrhu. Clooney Foundation for Justice pruža besplatnu pravnu pomoć u zaštiti slobode govora te prava žena i djevojčica, a djeluje u više od 40 zemalja. Iako su George i Amal bili domaćini večeri, rijetko pojavljivanje Elle i Alexandera učinilo je ovaj događaj posebno zanimljivim javnosti.

Clooney je jednom prilikom otkrio zašto se nije nikad posvađao sa suprugom, inače odvjetnicom za ljudska prava, o čemu više možete pročitati OVDJE.

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