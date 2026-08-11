Holivudske legende okupirale Zagreb, uhvaćene su na poznatim gradskim lokacijama

Sean Penn i Adrien Brody snimljeni su u Zagrebu tijekom pauza i odlaska na set filma "Snake Island", koji pod redateljskom palicom Douga Limana okuplja holivudske zvijezde na hrvatskim lokacijama.

Zagreb je ovih dana postao prava mala holivudska kulisa. Oskarovci Sean Penn i Adrien Brody borave u hrvatskoj metropoli zbog snimanja novog filma "Snake Island", političkog trilera koji režira Doug Liman, a kamere fotoreportera zabilježile su glumce prije njihova odlaska na set.

Snimanje je već privuklo veliku pozornost Zagrepčana, posebice nakon što se prostor oko hotela Esplanade pretvorio u filmsku scenografiju.

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Sean Penn Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Adrien Brody - 8 Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Penn, koji je početkom godine osvojio trećeg Oscara, snimljen je ispred zagrebačkog hotela Esplanade prije odlaska na snimanje. Holivudski glumac izašao je iz hotela u ležernom izdanju – bijeloj košulji kratkih rukava i tamnim hlačama, sa sunčanim naočalama i ruksakom. S cigaretom u ustima krenuo je prema prijevozu koji ga je čekao kako bi se uputio na set.

Sean Penn Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

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Njegov kolega Brody istoga je dana uhvaćen u nešto opuštenijoj situaciji. Nakon ručka u društvu redatelja Limana, prošetao je Gajevom ulicom prema automobilu koji ga je vodio na set. Za zagrebačke ulice odabrao je maslinastozelenu majicu s velikim printom, maskirne hlače i crnu šiltericu, a tijekom šetnje nakratko se zaustavio i potom nastavio prema lokaciji snimanja.

Adrien Brody - 4 Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Adrien Brody - 5 Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Brody i Penn glavne su zvijezde filma "Snake Island", koji se ovih dana intenzivno snima u Hrvatskoj. Produkcija je u središtu Zagreba već postavila vreće s pijeskom, barikade i statiste u vojnim uniformama s ukrajinskim oznakama.

Film režira Doug Liman, autor naslova poput "Bourneova identiteta", "Gospodina i gospođe Smith" i "Na rubu budućnosti".

Sean Penn - 3 Foto: Marko Seper/PIXSELL

Adrien Brody u Zagrebu - 9 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Adrien Brody u Zagrebu - 6 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Radnja novog trilera povezana je sa sabotažom plinovoda Sjeverni tok 2022. godine, a prati tajnu skupinu ukrajinskih ronilaca na opasnoj podvodnoj misiji. Hrvatska će pritom biti jedna od važnijih kulisa filma – prema riječima ravnatelja HAVC-a Chrisa Marcicha, produkcija ima ukupno 19 snimajućih dana u Hrvatskoj, a nakon Zagreba ekipa nastavlja prema obali te bi snimanje početkom rujna trebalo završiti u Puli.

Za Penna i Brodyja ovo nije prvi zajednički projekt. Dvojica oskarovaca prije gotovo tri desetljeća zajedno su glumila u ratnoj drami "Tanka crvena linija" Terrencea Malicka iz 1998. godine. Penn već ima i iskustvo suradnje s Limanom – redatelj ga je 2010. vodio u političkoj drami "Poštena igra", u kojoj je glumio uz Naomi Watts. "Snake Island" tako je u Zagrebu ponovno okupio nekoliko starih holivudskih suradnika.

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