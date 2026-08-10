Danijela Martinović o ljubavi koja joj se dogodila kada je nije očekivala: "Stvarno se dogodilo filmski..."

Danijela Martinović jedna je od onih umjetnica koje publika prati desetljećima, ne samo zbog pjesama, nego i zbog načina na koji ih nosi - damski, emotivno i s potpisom koji se pamti. S našim Hrvojem Krolom razgovarala je o disciplini od početaka, pjesmama koje su je iznenadile, roditeljima koji su joj dali najvažniju potporu, ali i ljubavi koja joj se dogodila onda kada je nije očekivala.

Kaštela za Danijelu Martinović nisu bila samo još jedna koncertna adresa. Ovdje se vraćaju slike djetinjstva, ali i uspomene u kojima je publika počela upoznavati djevojčicu kojoj će glazba obilježiti život.

„Zadnji put kad sam bila u Kaštelima, to je bio Glas Kaštela. Da li trebamo govoriti, to je bilo 80-i neke godine. Tako da, stvarno je to jedan poseban osjećaj. Znam, možda će ljudima to zvučati čudno, ali kad dođeš u neke uličice, neke prostore koji čuvaju neka sjećanja, to bude baš ono, vau, probudi se nešto drugo. Moram reći da mi je baš jedan predivan osjećaj. Jedva čekam stati na binu“, prisjetila se Danijela Martinović, a otkrila je i kako je prošao njezin tadašnji nastup: "To se završilo da smo bile, moja prijateljica i ja, i pjevale smo 'Kap po kap, dani nestali u moru'. Mislim da smo bile druga ili prva nagrada žirija."

Od tih prvih pljeskova do velikih pozornica, Danijelu je uvijek pratila ista unutarnja organizacija. Iza lakoće koju publika vidi stoje red, rad i disciplina.

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Danijela Martinović - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Danijela Martinović - 6 Foto: In Magazin

"Čak sam shvatila, što mi nije baš ni drago priznati, ali ja sam stvarno postala kroz vrijeme jedan stvarno control freak. Jednostavno volim sve, vidim iz daljine. Vidi ovo, zašto nije tamo? Jeste li ono napravili? Ali ljudi shvaćaju i onda vide koliko su profitirali. U smislu koliko su se naučili kako zapravo ta disciplina donese puno toga dobroga", priznala je pjevačica.

Kada bi danas nešto poručila toj maloj Danijeli s početka puta, poruka bi bila jednostavna – ostani svoja.

Danijela Martinović Foto: Neva Zganec/Pixsell

"Pa samo budi to što jesi. Vjeruj svome srcu i svojoj intuiciji. Zapravo ne bih ništa promijenila jer sam stvarno tako koračala kroz život. Nijedan korak ne bih promijenila. Bilo je suradnji koje sam odbijala, da su se svi hvatali za glavu. Bilo je suradnji koje sam prihvaćala, isto da su se svi hvatali za glavu. Presudno je, što god da radimo u životu, da trebamo biti sretni. Jer ono što je dobro za vas ne mora biti dobro za mene, bez obzira kako je izgledalo. Dakle, taj neki unutarnji kompas mora biti nešto što će presuditi", poručila je.

A njezin glazbeni kompas publiku je često znao odvesti i u neočekivanim smjerovima. Jedna je pjesma, priznaje, iznenadila i nju samu.

In Magazin: Danijela Martinović - 8 Foto: In Magazin

"Apsolutno 'Brodolom'. Stvarno mislim da ljudi možda ne razmišljaju malo dublje i ne trebaju, ali kad si u procesu stvaranja neke pjesme, puno, puno je kompleksnije i izazovnije napraviti tako inteligentnu pjesmu koja ima sve parametre i duhovita i zabavna i dvosmislena, trosmislena za svu populaciju. To je stvarno bilo, kada sam je čula, ja sam bila vau, to je stvarno bilo nešto potpuno drugačije. Evo, sad sam prije dva dana bila u Tuhelju. Hrpa dice je u prvom redu i svi, apsolutno svi pivaju, a neki se stvarno nisu ni rodili kada je ta pisma bila", ispričala je Danijela.

Neke pjesme svoju publiku pronađu odmah, a neke strpljivo rastu. Danijela se zato nikada nije odricala ni onih koje u početku nisu imale velik zamah.

Danijela Martinović - 1 Foto: Instagram

Danijela Martinović na Pjaci na Badnjak - 2 Foto: Jakov Prkic / CROPIX

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"Možda ćete ostati šokirani, ali kad sam izdala pjesmu 'Pleši sa mnom', ona uopće nije bila hit u početku. Ja sam svaki koncert, svaki koncert, ponukana stvarno tim vrhunskim savjetom. I dogodilo se to da je pjesma postala sada jedna od pet najvećih hitova mojih koje sam u karijeri pjevala", otkrila je.

U kaštelanskoj publici ovoga puta čekali su je i roditelji. A kada govori o ocu, Danijela se vraća u trenutak koji je, čini se, odredio cijeli njezin put.

Danijela Martinović s roditeljima Foto: Instagram

"Moj tata, ja sam jako, jako, jako mlada došla njemu i sjela sam. Mi smo živjeli stvarno dosta skromno. Tata je obrađivao jedan komad zemlje, mama je prodavala na pazaru. Meni je to sve bilo jako, jako traumatično. Ja sam njemu rekla sa 14 godina: 'Tata, ja vidim koliko se ti mučiš i koliko se mučite da nas podignete, ali ja ti ne mogu više raditi u polju. Ja ću ti biti pjevačica i ti se više nećeš trebati brinuti za mene. Ja ću se brinuti za vas.' I meni je bilo to fascinantno. On je bio dosta autoritativan, ali on me samo pogledao i rekao je: 'Dušo, može, nema problema. Samo jednu stvar te molim, nemoj me osramotiti.'"

Upravo su joj te očeve riječi ostale duboko urezane" "I meni je to čitav život kao neka neonska rasvjeta svijetlilo. To su stvarno velike stvari. To tek vidimo kad prođe neko vrijeme, da možda je on u tom trenutku rekao: 'Ne, premlada si, ne možeš', tko zna što bi bilo i gdje bi bili sad u ovom trenutku."

Danijela Martinović - 2 Foto: In Magazin

In Magazin: Danijela Martinović - 7 Foto: In Magazin

Nakon svega što je prošla, Danijela danas dobro zna koliko vrijedi unutarnji mir. A upravo u takav mir, kaže, došla je i ljubav koju nije tražila, ali ju je život ipak donio. "To se stvarno sve dogodilo stvarno filmski, ta priča. Ja ću je jednom negdje do detalja zapisat jer to je toliko fascinantno nevjerojatno da izgleda kao ljubavni film B kategorije. Ja sam stvarno bila sretna i mirna sa sobom i to mi nije bilo uopće ni na kraj pameti, ali doslovno ni na kraj pameti. I evo, Netko je ipak imao malo ljepše planove za mene."

Progovorila je i o tome što je uz partnera naučila o ljubavi i muškarcima. "Moram reći da jako je, izgleda jako robusno i je. Ja ću reći da mi je jedna od najljepših scena u mom životu kad sam shvatila što znači zapravo biti kompletan muškarac. Nije muškost nedostupnost i hladnoća, nego upravo suprotno. I ne treba to uopće biti sa puno riječi. To nekad može biti i pogled iz jako velike daljine, ali nas dvoje sve znamo", zaključila je Danijela.

Danijela Martinović Foto: PR

Od Glasa Kaštela do prepunih arena i trgova, Danijela Martinović ostala je umjetnica koja ne gradi karijeru samo glasom, nego karakterom. U njezinoj priči jednako su važni disciplina, obitelj, mir i ljubav – sve ono što jednu veliku pjevačicu čini još većom damom.

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