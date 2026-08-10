Karleuša se oglasila nakon otkazivanja koncerta u Vodicama: "Velika nepravda, ja sam bezopasna žena"

Nakon pritiska javnosti Hacienda je otkazala koncert Jelene Karleuše, a pjevačica poručuje da je žrtva političkog spina.

Najavljeni koncert Jelene Karleuše u vodičkom klubu Hacienda 15. kolovoza ipak se neće održati.

Nakon velikog pritiska javnosti, koji je rezultirao i sastankom s gradonačelnikom Antom Cukrovom, iz kluba su se oglasili službenim priopćenjem, a kao razlog otkazivanja istaknuli su sigurnost gostiju i zaposlenika, unatoč tome što je pjevačica objavila i video na TikToku u kojem je poručila da nikada nije bila neprijatelj hrvatskog naroda.

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Jelena Karleuša Foto: Instagram Screenshot

U popodnevnim satima javila se i sama Karleuša, koja je za Net.hr izjavila da se nešto slično ne bi dogodilo hrvatskom izvođaču u Srbiji.

"Eto, to sam mislila da će se dogoditi i nisam iznenađena. To sam i pretpostavljala. Ono što ja vama mogu reći kao novinarki, a i kao čovjeku, jest da se nijedan koncert ili nastup hrvatskog pjevača u Srbiji neće nikada otkazati. Eto da znate. Toliko. Toliko sam utjecajna da to mogu reći. Za ovo sam očekivala da će se dogoditi", ispričala je novinarki.

Ostala je pri tvrdnji kako su njezine riječi, koje su se proširile medijima, izvučene iz konteksta.

Jelena Karleuša Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Jelena Karleuša Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Jelena Karleuša - 1 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

"Žao mi je zbog toga jer ja nikad u životu nisam rekla riječ protiv hrvatskog naroda, niti ću. To je baš jedna velika manipulacija i izvrtanje mojih riječi, vađenje iz konteksta. Ja sam imala političke izjave, a ne izjave protiv jednog naroda, bilo kojeg naroda, pa tako ni hrvatskog. Ali kažem, žao mi je. Žao mi je, to sam i očekivala i nadam se da se vidimo kada prođe sve to ludilo i ta mržnja", poručila je Karleuša, ponovivši kako se to ne bi dogodilo da je obrnuta situacija.

Kazala je i kako glazba i politika nemaju veze jedna s drugom.

Jelena Karleuša - 2 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Jelena Karleuša - 5 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

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"Niti bih ja dolazila u Hrvatsku pričati o politici jer sam ja jedna bezopasna žena u malom kostimu koja pjeva vesele pjesmice i nisam opasna. Nisam prijetnja. Previše mi dajete značaja", izjavila je Karleuša, potvrdivši kako podržava svoju zemlju i predsjednika Aleksandra Vučića, no da nikada nije rekla ništa protiv Hrvata, a kao dokaz tome priložila je snimke zaslona u kojima se moli za Hrvate nakon potresa 2020. godine.

"Meni jedan nastup manje ili više ne znači ništa. Niti može utjecati na moj džep, niti će to nešto u mojoj karijeri promijeniti. Ali kažem, jako mi je žao jer mislim da je velika nepravda meni učinjena, i meni i mojim fanovima u Hrvatskoj", rekla je i dodala da njezinu najveću bazu obožavatelja, osim u Srbiji, ima u Zagrebu.

Jelena Karleuša - 2 Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

"Meni je mnogo, mnogo žao što sam ja žrtva političkog spina. Ne moram ja nikada pjevati tamo gdje me vlast neće. Ali kada je riječ o narodu, hoću da vaš narod zna da ja nikada nisam dijelila ljude po nacionalnosti i uvijek sam bila prijatelj svim narodima", poručila je. "Ako se dogodi bolja situacija, neka prođe ta mržnja i to ludilo, mi se vidimo. Ja sam potpuno bezopasna, pjevam vesele pjesme, na mojim nastupima politike nema."

O cijeloj situaciji se oglasio i župnik, o čemu više čitajte OVDJE.

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