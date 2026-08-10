Zaustavljen promet, kamere i oskarovci: Evo što se snima u Zagrebu i koliko Hrvatska od toga dobiva

Odore ukrajinskih vojnika, barikade na ulici, puške i vreće s pijeskom - centar Zagreba pretvoren je u pravu ratnu zonu, a razlog je Hollywood. U Hrvatskoj se snima politička drama, a posebnu pozornost privukli su oskarovci Sean Penn i Adrien Brody. Nakon više od dva desetljeća ponovno dijele filmski set.

Zaustavljen promet, znatiželjni pogledi, kamere i holivudske zvijezde. Zagreb je još jednom postao filmska kulisa.

U hrvatskoj metropoli snima se novi film redatelja Douga Limana "Snake Island", koji se bavi jednim od najvećih geopolitičkih misterija posljednjih godina – sabotažom plinovoda Nord Stream.

Galerija 16 16 16 16 16

Priča prati tim ukrajinskih ronilaca na tajnoj i visokorizičnoj misiji uoči ruske invazije, a u glavnim ulogama našla su se dva oskarovca – Adrien Brody i Sean Penn.

Brody je već snimljen ispred zagrebačkog hotela Esplanade, oko kojeg je za potrebe filma postavljena ratna scenografija.

Chris Marcich, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, otkrio je i kako izgleda plan snimanja u Hrvatskoj: "Snima se tu danas, pa onda putem mora do Pule, gdje završavaju snimanje početkom rujna."

Adrien Brody u Zagrebu - 8 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Adrien Brody u Zagrebu - 3 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Adrien Brody u Zagrebu - 1 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Ekipa će u Hrvatskoj provesti ukupno 19 snimajućih dana, što ovaj projekt svrstava među najveće ovogodišnje filmske produkcije u zemlji. A osim što privlače pažnju građana, ovakve produkcije Hrvatskoj donose i konkretan novac.

Pogledaji ovo inMagazin Danijela Martinović o ljubavi koja joj se dogodila kada je nije očekivala: "Stvarno se dogodilo filmski..."

Marcich je istaknuo koliko je za hrvatsku filmsku industriju važan program koji već godinama privlači strane produkcije.

"Puno nam znači program koji postoji već 14 godina. Preko tog programa i zbog tog programa investirano je više od 300 milijuna eura u Hrvatskoj."

Adrien Brody u Zagrebu - 19 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Adrien Brody u Zagrebu - 20 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Adrien Brody u Zagrebu - 5 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Korist nije samo financijska. Velike produkcije domaćim ekipama, osim boljih plaća, donose iskustvo i priliku za rad uz iskusne međunarodne filmske profesionalce.

Posebno je naglasio korist koju od velikih projekata imaju ljudi koji tek ulaze u filmsku industriju.

"Nauče nešto. Ti pripravnici koji su na setu isto nauče, stvaraju si buduću karijeru s iskustvom koje su stekli u snimanju takvih projekata."

Adrien Brody u Zagrebu - 7 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Adrien Brody u Zagrebu - 4 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Promet će ponovno poteći, kamere se ugasiti, a filmska ekipa krenuti dalje. Ipak, trag i ove produkcije ostaje – u domaćoj filmskoj industriji, lokalnom gospodarstvu, ali i na velikom platnu. A ostaje i pitanje koje ovaj film tek treba ponovno otvoriti – što se doista dogodilo s plinovodima Nord Stream 2022. godine?

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Rashladila se pod tušem, a podigla temperaturu! U crnom kupaćem Maja Šuput izgleda kao da su je klesali

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity "Nisam znao da Hrvatska ima kraljicu": U korzetu dostojnom Arene Sevkine noge mamile su poglede mnogih

Pogledaji ovo Celebrity Andrea Šušnjara progovorila o ranama iz djetinjstva: "Da se opet rodim, ne bih izabrala istu obitelj"

Pogledaji ovo Celebrity Tatjana Jurić blista na odmoru, fotografija u badiću pokazuje koliko joj godi ljeto