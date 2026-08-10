Tepaju joj da ima najsavršenije tijelo na svijetu, a ove fotografije u bikiniju pokazuju i zašto

Kelly Brook uživa u ljetnom odmoru u idiličnoj uvali, gdje je u šarenom bikiniju pokazala ženstvenu figuru i dobro raspoloženje dok se kupala u kristalno čistom moru.

Britanska manekenka, glumica i voditeljica Kelly Brook pokazala je kako izgleda njezin idealan ljetni predah. U seriji fotografija pozirala je u kristalno čistom moru, okružena stijenama i gustim zelenilom, daleko od gradske vreve.

Kelly je za kupanje odabrala bikini sa šarenim motivima, a dobro raspoloženje nije skrivala. Na jednoj od fotografija nasmijano pozira u plićaku, dok se na drugima igra vodom i uživa u sunčanom danu.

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Kelly Brook - 1 Foto: Instagram

Kelly Brook - 3 Foto: Instagram

Posebnu pozornost privukla je njezina ženstvena figura, koju je efektan kupaći kostim dodatno naglasio. Mokre kose i gotovo bez modnih dodataka, Brook je pokazala opušteno izdanje idealno za dan proveden uz more.

Fotografije odišu pravom ljetnom atmosferom – sunce, bistra voda i skrivena uvala bili su dovoljni za prizore koji izgledaju poput razglednice, a Kelly je još jednom pokazala da za dobar odmor ponekad nije potrebno ništa više od mora i malo mira.

Upravo zbog oblina tepaju joj da je žena s najsavršenijim tijelom na svijetu. A tko je zapravo ona? Kelly Ann Parsons, poznatija kao Kelly Brook, rođena je 23. studenog 1979. u Velikoj Britaniji.

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Još kao tinejdžerica Kelly je pokazala iznimnu zainteresiranost za umjetnost – pohađala je Italia Conti Academy of Theatre Arts, gdje je učila ples, glumu i pjevanje. Sa samo 16 godina započela je karijeru nakon pobjede na natjecanju ljepote. Uskoro je postala lice brojnih reklamnih kampanja za brendove poput Foster’s Lager, Renault Mégane, Walkers, Piz Buin.

Kelly Brook - 4 Foto: Instagram

Kelly Brook - 5 Foto: Instagram

Kelly Brook Foto: Profimedia

Ubrzo je postala prepoznatljivo lice britanskog modelinga kao Page 3 djevojka u Daily Staru. Tijekom 2005. godine proglašena je ''najseksipilnijom ženom na svijetu'' po izboru časopisa FHM.

Kelly se uspješno prebacila i u glumu te se pojavila u filmovima poput "The Italian Job", "Piranha 3D", "Survival Island" i serijama poput "One Big Happy". Uz to, nastupila je i u popularnim TV emisijama, uključujući "Strictly Come Dancing", "Celebrity Juice" te vodila "The Big Breakfast" i "Love Island".

Kelly Brook Foto: Profimedia

Kelly Brook - 14 Foto: Instagram

Kelly Brook i Jeremy Parisi - 2 Foto: Profimedia

Kelly je imala nekoliko poznatih veza s osobama poput Jasona Stathama, Billyja Zanea, Dannyja Ciprianija i Toma Evansa. Od 2015. u vezi je s francusko-talijanskim umjetnikom Jeremyjem Parisijem, a sudbonosno "da" izrekli su u u srpnju 2022. godine.

Koju poruku je ranije poslala ženama, pročitajte OVDJE.

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