Rashladila se pod tušem, a podigla temperaturu! U crnom kupaćem Maja Šuput izgleda kao da su je klesali

Maja Šuput odmara se u resortu na Ugljanu, gdje uživa u kupanju i sunčanju, a u atraktivnom crnom bikiniju istaknula je vitku figuru i duge noge, dok joj društvo na ljetovanju pravi sin Bloom.

Maja Šuput uslijed nastupa se našla i na otoku Ugljanu, gdje je pronašla predah od brojnih poslovnih obaveza. Pjevačica se smjestila u jednom tamošnjem resortu, a djelić opuštene atmosfere podijelila je i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Posebnu pozornost privukla je fotografijom nastalom pod vanjskim tušem. Maja je pozirala u crnom bikiniju ukrašenom upečatljivim detaljima, a oskudni model istaknuo je njezinu vitku i zategnutu figuru.

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Pjevačica je podignula ruke iznad glave i pozirala pod mlazom vode, dok su u prvom planu bile i njezine duge noge.

Da joj godi pravi ljetni odmor, pokazala je i prizorima s bazena. Sunčanje, kupanje i uživanje uz vodu očito su trenutačno visoko na njezinoj listi prioriteta, a atraktivnim izdanjem još je jednom pokazala da se ni tijekom odmora ne odriče upečatljivih modnih kombinacija.

Maja Šuput - 5 Foto: Instagram

Maja Šuput - 3 Foto: Instagram

Maja Šuput i Bloom Tatarinov - 4 Foto: Instagram

Maja Šuput - 3 Foto: Instagram

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Na ljetovanju joj društvo pravi i sin Bloom. Maja je objavila simpatične prizore dječaka uz bazen, a na jednoj fotografiji pozirao je s velikom lepezom i sunčanim naočalama.

U drugoj snimci samouvjereno je prošetao uz bazen noseći veliku torbu, čime je ponovno pokazao zašto njegovi zabavni trenuci često privlače pozornost Majinih pratitelja.

Bloom Tatarinov - 2 Foto: Instagram Screenshot

Bloom Tatarinov - 1 Foto: Instagram Screenshot

Sudeći prema objavljenim prizorima, majka i sin na Ugljanu uživaju u bezbrižnim ljetnim danima, a Maja je odmor iskoristila za opuštanje uz bazen i skupljanje energije za nove obaveze.

Kako je Bloom nedavno imao svoju prvu gažu, pogledajte OVDJE.

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