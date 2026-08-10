Dvostruki oskarovac snimljen u Zagrebu! Pred poznatim hotelom prizori kao iz ratnog filma

Dvostruki oskarovac Adrien Brody stigao je u Zagreb zbog snimanja trilera "Snake Island", a ispred hotela Esplanade snimljene su scene s barikadama, vrećama pijeska i statistima u ukrajinskim vojnim uniformama.

Zagrepčane je u ponedjeljak u centru grada dočekao prizor kao iz ratnog filma. Ispred hotela Esplanade osvanule su barikade i gomile vreća s pijeskom, ulicama su se kretali muškarci u vojnim uniformama s ukrajinskim oznakama, a među filmskom ekipom našao se i jedan od najvećih holivudskih glumaca današnjice – Adrien Brody.

Dvostruki oskarovac snimljen je pred ulazom u poznati zagrebački hotel, odjeven u sivu polo-majicu i hlače, s torbicom prebačenom preko tijela. Fotografije sa seta prikazuju ga okruženog filmskom ekipom tijekom priprema za snimanje, dok su mu članovi produkcije namještali detalje kostima i rekvizite.

Galerija 19 19 19 19 19

Adrien Brody u Zagrebu - 1 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Adrien Brody u Zagrebu - 6 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Adrien Brody u Zagrebu - 7 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity More, zalazak sunca i ljubav: Kći Ene Begović sa zaručnikom stvorila prizor kao s razglednice

Brody je snimljen kakoizlazi iz Esplanade s mobitelom na uhu, dok uz ulaz stoje naoružani statisti odjeveni kao ukrajinski vojnici.

Razlog dolaska slavnog glumca u hrvatsku metropolu je snimanje trilera "Snake Island", iza kojeg stoji redatelj Doug Liman, poznat po hitovima "The Bourne Identity", "Edge of Tomorrow" i "American Made". Još u srpnju objavljeno je da je snimanje filma planirano u Hrvatskoj, a zagrebačke fotografije sada otkrivaju kako će upravo Esplanade i njezina okolica poslužiti kao jedna od kulisa.

Adrien Brody u Zagrebu - 3 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Adrien Brody u Zagrebu - 18 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Adrien Brody u Zagrebu - 20 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Za potrebe snimanja prostor ispred jednog od najpoznatijih zagrebačkih hotela potpuno je promijenio izgled. Uz ulaz su naslagane stotine vreća s pijeskom, dok su statisti u punoj vojnoj opremi nosili uniforme s ukrajinskim zastavama. Brody je između scena razgovarao s članovima ekipe i pratio njihove upute, a prolaznici su sa strane imali priliku promatrati nastanak holivudske produkcije praktički u samom srcu grada.

Adrien Brody u Zagrebu - 10 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Adrien Brody u Zagrebu - 13 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Jelena Karleuša ipak neće nastupiti u Vodicama! Iz kluba se oglasili nakon burnih reakcija

"Snake Island" inspiriran je kontroverznom pričom o sabotaži plinovoda Nord Stream u Baltičkom moru 2022. godine. Prema dosad objavljenim informacijama, film bi trebao pratiti tajnu skupinu ukrajinskih ronilaca tijekom opasne podvodne misije u razdoblju rastućih geopolitičkih napetosti. Riječ je o fikcionaliziranoj priči inspiriranoj stvarnim događajima, čije okolnosti i odgovornost za sabotažu godinama ostaju predmet istraga i međunarodnih prijepora.

Adrien Brody u Zagrebu - 5 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Adrien Brody u Zagrebu - 12 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Brody pritom navodno nije jedina velika holivudska zvijezda koja je zbog projekta stigla u Zagreb.

Prema pisanju Jutarnjeg lista, u Esplanadi je viđen i Sean Penn, koji je nešto kasnije snimljen ispred hotela.

Sean Penn - 1 Foto: Marko Seper/PIXSELL

Sean Penn - 2 Foto: Marko Seper/PIXSELL

Sean Penn - 3 Foto: Marko Seper/PIXSELL

Dolazak Brodyja posebno privlači pozornost jer iza sebe ima dva Oscara za najboljeg glavnog glumca – prvi mu je donijela uloga u "Pijanistu", a drugi "Brutalist". Zagreb je tako barem nakratko postao prava holivudska kulisa, a prizori vreća s pijeskom, filmskih vojnika i oskarovca pred Esplanadom zasigurno nisu svakodnevna slika hrvatske metropole.

O njegovoj ljubavi s Georginom Chapman pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Splitski gradonačelnik na Alku stigao s lijepom suprugom, zajedno su još od fakulteta

Pogledaji ovo Zanimljivosti Koncert se u nekoliko sekundi pretvorio u masakr: Ubojstvo slavnog gitarista i danas ledi krv u žilama