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holivudska groznica

Dvostruki oskarovac snimljen u Zagrebu! Pred poznatim hotelom prizori kao iz ratnog filma

Piše E. G., 10.08.2026 @ 15:32 Zanimljivosti komentari
Adrien Brody u Zagrebu - 2 Adrien Brody u Zagrebu - 2 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Dvostruki oskarovac Adrien Brody stigao je u Zagreb zbog snimanja trilera "Snake Island", a ispred hotela Esplanade snimljene su scene s barikadama, vrećama pijeska i statistima u ukrajinskim vojnim uniformama.

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