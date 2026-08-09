Stotine fanova pohrlile na navodno vjenčanje Ronalda i Georgine, a onda je uslijedio obrat za pamćenje

Stotine obožavatelja okupile su se ispred katedrale na Madeiri očekujući vjenčanje Cristiana Ronalda i Georgine Rodríguez, no ondje se zapravo vjenčavao drugi par, što je izazvalo kaos koji je nasmijao i samog nogometaša.

Stotine obožavatelja Cristiana Ronalda okupile su se u subotu ispred katedrale Sé u Funchalu na Madeiri nakon što su se proširile glasine da će se portugalska nogometna zvijezda upravo ondje vjenčati sa svojom dugogodišnjom partnericom Georginom Rodríguez.

Iako je Ronaldova obitelj prethodno demantirala priče o vjenčanju, mnogi su ipak povjerovali da ih toga dana očekuje veliki spektakl.

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Medijski napisi o navodnom raskošnom vjenčanju privukli su brojne novinare, turiste i obožavatelje, koji su s mobitelima i fotoaparatima u rukama čekali dolazak slavnog para. Međutim, ubrzo je postalo jasno da su se okupili zbog – pogrešnog vjenčanja.

Kada se pred katedralom napokon pojavila mladenka, nije bila riječ o Georgini. Pred oltar je toga dana zapravo trebala stati žena po imenu Nicole, dok ju je u crkvi čekao njezin budući suprug Fábio. Njihov intimni dan tako se neočekivano pretvorio u događaj koji je privukao golemo zanimanje javnosti.

Lažno vjenčanje Cristiana Ronalda - 2 Foto: TikTok Screenshot

Lažno vjenčanje Cristiana Ronalda - 4 Foto: TikTok Screenshot

Kolika je gužva nastala, otkrili su i iz same katedrale.

"Čestitamo mladencima Nicole i Fábiju. Nakon velike zbrke na ulici s tolikim brojem novinara i turista, napokon smo uspjeli zatvoriti crkvu i održati obred", objavili su, dodajući kako ondje nikada nisu vidjeli ništa slično te da se mladenka zbog okupljene mase jedva uspjela probiti do crkve.

Lažno vjenčanje Cristiana Ronalda - 3 Foto: TikTok Screenshot

Katedrala u Funchalu - 1 Foto: Profimedia

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Neočekivana pozornost zabavila je i svatove.

"Osjećamo se kao slavne osobe", našalio se jedan od gostiju za lokalne medije te dodao kako mu je nevjerojatno da su ljudi doista mislili da bi se jedan od najpoznatijih nogometaša svijeta vjenčao bez velikih mjera osiguranja.

Cijela priča stigla je i do Ronalda, koji se očito dobro zabavio na vlastiti račun. Na Instagram objavu lokalnog lista Jornal da Madeira reagirao je nizom emotikona koji plaču od smijeha. Ipak, nije otkrio kada će on i Georgina doista stati pred oltar.

Cristiano Ronaldo Foto: Instagram Screenshot

Ronaldo i Georgina zaručili su se prošle godine, a veliku pozornost tada je privukao njezin impresivni zaručnički prsten. Dijamant se prema pojedinim procjenama može pohvaliti s čak 30 karata, dok se vrijednost prstena procjenjivala na iznos do pet milijuna dolara.

Dok svijet tako i dalje čeka pravo vjenčanje jednog od najpoznatijih parova, Nicole i Fábio dobili su svadbenu priču kakvu zasigurno nisu mogli predvidjeti – i stotine potpuno neočekivanih promatrača koji su pred katedralu stigli uvjereni da će ondje ugledati Ronalda i Georginu.

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