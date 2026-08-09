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glasine napravile kaos

Stotine fanova pohrlile na navodno vjenčanje Ronalda i Georgine, a onda je uslijedio obrat za pamćenje

Piše E. G., 09.08.2026 @ 22:32 Zanimljivosti komentari
Lažno vjenčanje Cristiana Ronalda - 1 Lažno vjenčanje Cristiana Ronalda - 1 Foto: TikTok Screenshot

Stotine obožavatelja okupile su se ispred katedrale na Madeiri očekujući vjenčanje Cristiana Ronalda i Georgine Rodríguez, no ondje se zapravo vjenčavao drugi par, što je izazvalo kaos koji je nasmijao i samog nogometaša.

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