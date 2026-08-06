Plesom otkrila luksuznu kuhinju: Što se krije u vili Meghan Markle vrijednoj 14 milijuna dolara?

Meghan Markle proslavila je 45. rođendan plesom u renoviranoj kuhinji svoje vile u Montecitu, pritom pokazavši raskošni dom i luksuzni nakit vrijedan više od 60 tisuća dolara.

Meghan Markle povodom 45. rođendana pratiteljima je pružila rijedak pogled u svoj dom u Montecitu, vrijedan oko 14 milijuna dolara. Vojvotkinja od Sussexa objavila je snimku na kojoj veselo pleše po nedavno preuređenoj kuhinji, a video je navodno snimio princ Harry.

U ležernoj majici, donjem dijelu pidžame i rođendanskom ukrasu za glavu Meghan je pokazala opuštenu obiteljsku atmosferu daleko od kraljevskih protokola.

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Pozornost je odmah privukla raskošna kuhinja u seoskom stilu, koja navodno ima čak dva kuhinjska otoka, više lustera, plavo-bijeli zidni mozaik iznad štednjaka te posebnu slavinu za punjenje lonaca. Prostor je bio ispunjen buketima cvijeća i rođendanskim balonima, a na radnoj površini mogao se vidjeti i njezin omiljeni blender Vitamix, bez kojeg, kako je ranije priznala, gotovo ne putuje.

Meghan Markle - 1 Foto: Instagram Screenshot

Iako je nosila opuštenu kućnu kombinaciju, Meghan ni u tom izdanju nije odustala od luksuza. Na rukama i vratu imala je nakit procijenjen na više od 60 tisuća dolara. Među njim su se istaknuli Cartierov sat koji je nekoć pripadao princezi Diani, narukvica Cartier Love, dijamantna narukvica Jennifer Meyer te ogrlica s dijamantima i smaragdima. Nosila je i naušnice Royal Signet, dok je donji dio pidžame navodno vrijedan oko 160 funti.

Meghan Markle - 2 Foto: Instagram

Princ Harry i Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

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U rođendansko slavlje bili su uključeni i obiteljski psi Pula i Mamma Mia, kojima su stavili papirnate kapice. Kada su im skliznule s glave, Harry se našalio, a Meghan im se uz smijeh ispričala i skinula ukrase. Vjeruje se da je rođendan provela upravo sa suprugom i njihovo dvoje djece, princem Archiejem i princezom Lilibet.

Meghan Markle i Lilibet - 9 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 8 Foto: Profimedia

Snimka je otkrila i koliko Meghan uživa u uređenju doma, kuhanju i sitnim ritualima koji su posljednjih godina postali važan dio njezina javnog imidža. Od pažljivo aranžiranog cvijeća i doručka s pecivima i dimljenim lososom do rustikalnih detalja u kuhinji, svaki kadar izgledao je kao nastavak estetike koju gradi kroz svoj lifestyle brend As Ever.

Meghan Markle i princ Harry Foto: Profimedia

Meghan Markle - 8 Foto: Profimedia

Meghan je rođendan obilježila bez velike pompe, ali uz dovoljno detalja da ponovno privuče golemu pozornost. Dok su jedni komentirali renoviranu kuhinju i luksuzne dodatke, drugi su se najviše zadržali na prizoru vojvotkinje koja u pidžami pleše po vlastitom domu, pokazujući opušteniju i privatniju stranu života u Montecitu.

Nedavno su je sustigle izjave iz prošlosti, o čemu više možete čitati OVDJE.

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