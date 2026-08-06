Opet isti peh! Lepa Brena usred nastupa pala na pozornici

Lepa Brena ponovno je doživjela nezgodu na pozornici kada je tijekom nastupa u Budvi pala uslijed nastupa.

Lepa Brena ovih dana nastupa u klubovima diljem jadranske obale, a jedna od stanica bila je i popularna budvanska diskoteka. Međutim, nesmotren trenutak mnoge je prisjetio na peh kojeg je doživjela tijekom jednog od zagrebačkih koncerata 2024., zbog koje je završila i na operaciji.

Kako se može vidjeti na jednom videu s TikToka, regionalna zvijezda se tijekom izvedbe pjesme "Kolovođa" spotaknula usred koreografije i pala na pozornici.

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Breni su odmah u pomoć priskočile organizatorica i djevojka iz pratećeg benda, no ona je uz osmijeh i bez prekida ispratila ostatak pjesme, dobivši ovacije publike.

Lepa Brena - 3 Foto: TikTok Screenshot

Lepa Brena - 4 Foto: TikTok Screenshot

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"Nisi bio na Breninom koncertu ako Brena nije pala pred tobom", napisao je korisnik TIkToka koji je objavio video Breninog pada.

Lepa Brena - 5 Foto: TikTok Screenshot

Lepa Brena - 6 Foto: TikTok Screenshot

Ovo nije njezina prva nezgoda na nastupu. Prije 43 godine na koncertu u Mostaru je toliko dignula nogu u zrak da se udarila u glavu i pala na pod. Ipak, nešto svježija je ona s trećeg koncerta u Areni Zagreb, kada je kamerman pao na njezinu nogu i ozlijedio joj gležanj, zbog čega je završila na operaciji i odgodila preostala dva koncerta. Brena je imala nezgodu i tijekom ljetovanja u Hrvatskoj prije 12 godina, kada je u Novom Vinodolskom pala i slomila obje ruke, zbog čega je hitno prevezena u Kliniku za ortopediju u Lovranu gdje je operirana.

Nedavno su bili u Opatiji, a više o tome čitajte OVDJE.

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