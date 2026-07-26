Jelena Perčin s kćeri Lotom stigla na Oliverov trajekt, predivna je djevojka!

Dok je trajekt prema Veloj Luci odzvanjao bezvremenskim hitovima Olivera Dragojevića, među putnicima su pažnju privukle glumica Jelena Perčin i njezina kći Lota, koje su zajedno uživale u emotivnoj glazbenoj plovidbi.

Jelena Perčin sa 17-godišnjom kćeri Lotom bila je među brojnim putnicima koji su se trajektom uputili prema Veloj Luci na tradicionalni koncert "Trag u beskraju", posvećen uspomeni na legendarnog Olivera Dragojevića.

Na Jadrolinijinu trajektu vladala je posebna atmosfera, a glazbeni program upotpunili su Marko Tolja, Iva Ajduković, Mario Pavlić i Ante Gelo Band. Upravo je Ante Gelo, suprug poznate glumice, bio među glazbenicima koji su nastupili tijekom plovidbe.

Jelena Perčin s kćeri - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Jelena i Lota rado su pozirale okupljenim fotografima, a mnogi su primijetili koliko je glumičina kći izrasla. Lota, koju je Jelena dobila u prvom braku s ugostiteljem Kristijanom Babićem, sve se rjeđe pojavljuje u javnosti pa je njihov zajednički izlazak privukao dodatnu pozornost.

Jelena Perčin s kćeri - 2 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Za Jelenu je ovo ljeto posebno i na privatnom planu. Glumica i Ante Gelo početkom srpnja izrekli su sudbonosno "da" na intimnoj ceremoniji kojoj su prisustvovali samo članovi obitelji i najbliži prijatelji. Bio je to njezin treći brak.

Ante Gelo i Jelena Perčin Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Prije veze s Gelom Jelena je bila u braku s glumcem Momčilom Otaševićem, s kojim ima dvoje djece, kćer Mašu i sina Jakšu. Unatoč razvodu ostali su u korektnim odnosima zbog zajedničkog roditeljstva.

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