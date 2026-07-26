Jelena Perčin s kćeri Lotom stigla na Oliverov trajekt, predivna je djevojka!

Dok je trajekt prema Veloj Luci odzvanjao bezvremenskim hitovima Olivera Dragojevića, među putnicima su pažnju privukle glumica Jelena Perčin i njezina kći Lota, koje su zajedno uživale u emotivnoj glazbenoj plovidbi.
Jelena Perčin sa 17-godišnjom kćeri Lotom bila je među brojnim putnicima koji su se trajektom uputili prema Veloj Luci na tradicionalni koncert "Trag u beskraju", posvećen uspomeni na legendarnog Olivera Dragojevića.3 vijesti o kojima se priča oženio domaću voditeljicu Umirovio se s 22 godine, a danas je jedan od najmoćnijih ljudi europskog nogometa 59 mu je godina Omiljeni Semir iz Cobre 11 danas izgleda potpuno drugačije, evo najnovijih fotografija glumca osvanule fotke Hrvatski nogometaš oženio kćer bivšeg Vatrenog! Na svadbi su bili Gvardiol i Jakić
Na Jadrolinijinu trajektu vladala je posebna atmosfera, a glazbeni program upotpunili su Marko Tolja, Iva Ajduković, Mario Pavlić i Ante Gelo Band. Upravo je Ante Gelo, suprug poznate glumice, bio među glazbenicima koji su nastupili tijekom plovidbe.
Jelena Perčin s kćeri - 1 Foto: DNEVNIK.hr
Jelena i Lota rado su pozirale okupljenim fotografima, a mnogi su primijetili koliko je glumičina kći izrasla. Lota, koju je Jelena dobila u prvom braku s ugostiteljem Kristijanom Babićem, sve se rjeđe pojavljuje u javnosti pa je njihov zajednički izlazak privukao dodatnu pozornost.
Jelena Perčin s kćeri - 2 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell
Za Jelenu je ovo ljeto posebno i na privatnom planu. Glumica i Ante Gelo početkom srpnja izrekli su sudbonosno "da" na intimnoj ceremoniji kojoj su prisustvovali samo članovi obitelji i najbliži prijatelji. Bio je to njezin treći brak.
Ante Gelo i Jelena Perčin Foto: Goran Stanzl/Pixsell
Prije veze s Gelom Jelena je bila u braku s glumcem Momčilom Otaševićem, s kojim ima dvoje djece, kćer Mašu i sina Jakšu. Unatoč razvodu ostali su u korektnim odnosima zbog zajedničkog roditeljstva.
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