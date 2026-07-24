Thompson pokazao kako niče pozornica za veliki koncert uoči Oluje

Dok odbrojava dane do velikog koncerta u Šibeniku, Marko Perković Thompson pokazao je da su pripreme na Šubićevcu već u punom jeku.

Pripreme za jedan od najiščekivanijih glazbenih događaja ljeta u punom su zamahu. Marko Perković Thompson na društvenim je mrežama pokazao kako napreduju radovi na stadionu Šubićevac u Šibeniku, gdje će 4. kolovoza održati veliki koncert.

Na fotografiji koju je objavio vide se impresivne čelične konstrukcije buduće pozornice, brojni radnici i oprema, a jasno je da vrijedne ekipe svakodnevno rade kako bi sve bilo spremno za glazbeni spektakl koji će uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja okupiti tisuće obožavatelja.

Organizatori su tako otkrili da pripreme ulaze u završnu fazu, dok se na Šubićevcu iz dana u dan podiže golema pozornica koja će ugostiti Thompsona i njegov produkcijski tim.

U Splitu je jučer predstavljena knjiga o Thompsonu, pjevač na događaj stigao sa suprugom Sandrom, fotografije pogledajte OVDJE.

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