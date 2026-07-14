Vjenčali su se Jelena Perčin i Ante Gelo! Sudbonosno da izrekli su na intimnoj ceremoniji

Ljubavna priča Jelene Perčin i Ante Gela dobila je svoj najljepši nastavak – poznata glumica i ugledni glazbenik izrekli su sudbonosno da u tajnosti, na intimnoj ceremoniji okruženoj samo najbližima.

Glumica Jelena Perčin i glazbenik Ante Gelo okrunili su svoju ljubav brakom.

Kako doznaje net.hr, par se vjenčao na intimnoj ceremoniji, daleko od očiju javnosti i okružen samo članovima najuže obitelji i najbližim prijateljima.

Jelena Perčin i Ante Gelo - 1 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Jelena i Ante od samog su početka svoju vezu gradili diskretno. Iako su ih mediji još prošle godine počeli povezivati, dugo nisu željeli javno govoriti o privatnom životu. Tek su zajedničkim pojavljivanjima na javnim događanjima i objavama na društvenim mrežama dali naslutiti da svoju ljubav više ne skrivaju.

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Podsjetimo, Jelena iza sebe ima dva braka. S ugostiteljem Kristijanom Babićem dobila je kćer Lotu, dok je u braku s glumcem Momčilom Otaševićem dobila kćer Mašu i sina Jakšu. Razvod su potvrdili 2022. godine.

Ante Gelo, Jelena Perčin Foto: Vedran Peteh / CROPIX

Ante Gelo, jedan od najcjenjenijih domaćih gitarista, aranžera i skladatelja, također je svoj privatni život godinama držao podalje od javnosti.

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