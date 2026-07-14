Zvijezde Kumova imaju novu predstavu, Anu Uršulu Najev ovakvu još niste vidjeli!

Split je ugostio premijernu izvedbu nove komedije ''Solo u dvoje'' u sklopu Teatra uz more, festivala koji već šestu godinu tijekom cijele godine donosi kazališne programe publici u gradu podno Marjana.

Premijera je održana pred rasprodanim gledalištem u Lori, a u predstavi nastaloj prema tekstu Igora Weidlicha i režiji Borka Perića, u glavnim su ulogama Ana Uršula Najev, Petra Kraljev i Filip Detelić.

Radnja prati Valeriju, suvremenu plesačicu koju je nakon raspada braka život doveo do preispitivanja vlastitih izbora i odnosa. Njezina susjeda Danijela uspješna je autorica knjiga za samopomoć i life coach koja drugima dijeli savjete, dok se i sama suočava s vlastitim izazovima. Njihove živote dodatno zakomplicira neočekivani susret s poštarom, nakon kojeg kreće niz novih situacija.

Komedija ''Solo u dvoje'' - 3 Foto: foto.v.martinovic

Zvijezda TV serije ''Kumovi'' Ana Uršula Najev iznenadila je publiku kada se tijekom predstave na pozornici pojavila u crvenom grudnjaku. Glumica je tom scenskom transformacijom pokazala potpuno drugačije izdanje od onoga na koje su je gledatelji navikli gledati na televiziji, a njezin odvažan stajling nije prošao nezapaženo.

Komedija ''Solo u dvoje'' - 4 Foto: foto.v.martinovic

''Hvala splitskoj publici što je prepunim gledalištem podržala premijernu izvedbu komedije "Solo u dvoje". Radujemo se što već možemo najaviti zagrebačku premijeru 7. listopada u 20 sati u Kinu SC. Nakon zagrebačke premijere očekuje nas radna jesen i zima s turnejom po Hrvatskoj'', rekao je producent Tadija Kolovrat.

Komedija ''Solo u dvoje'' - 2 Foto: foto.v.martinovic

Teatar uz more ovog ljeta u Splitu još donosi predstave Ja glumica, Provod, Rulet, Ništa bez reklame i Papučari, a posebno će biti na večeri Arsenov feral posvećenoj Aresenu Dediću kao i na koncertu naše glazbene dive Meri Cetinić.

Komedija ''Solo u dvoje'' - 1 Foto: foto.v.martinovic