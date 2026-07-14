Tko je supruga Darija Šimića? Bivši vatreni sa samozatajnom Jelenom ima četiri sina

Vijest o privođenju Darija Šimića odjeknula je Hrvatskom, a dok se bivši vatreni ponovno našao u središtu pozornosti, mnogi se pitaju tko je Jelena Šimić, žena koja uz njega stoji već više od dva desetljeća.

Hrvatskim medijima odjeknula je informacija kako je priveden naš legendarni nogometaš Dario Šimić.

Prema dosad dostupnim informacijama, riječ je o akciji USKOK-a i policije, a Šimića se, prema neslužbenim navodima, povezuje sa sumnjom na nezakonito ishođenje dozvola za kamp u Tisnom. Slučaj je još u fazi izvida, a više detalja očekuje se nakon službenog očitovanja nadležnih institucija.

Dario Šimić Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX/Cropix

Dok se njegovo ime ponovno našlo na naslovnicama, mnogi se pitaju tko je žena koja već četvrt stoljeća stoji uz jednog od najuspješnijih hrvatskih nogometaša.

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Darijeva supruga je Jelena Šimić, s kojom je u braku od 2000. godine. Njihova ljubavna priča traje više od 25 godina, a upoznali su se još krajem devedesetih u zagrebačkom noćnom klubu Saloon. Iako je Dario tijekom bogate nogometne karijere igrao za Dinamo, Inter i Milan te bio jedan od ključnih hrvatskih reprezentativaca, Jelena je od početka birala život daleko od reflektora.

Dario i Jelena Šimić Foto: Damir Krajac/Cropix

Dario i Jelena Šimić Foto: Nenad Dugi/Cropix

Par rijetko govori o privatnom životu, no zajedno su izgradili skladnu obitelj. Roditelji su četvorice sinova – Roka, Viktora, Nikolasa i Davida. Stariji sinovi krenuli su očevim stopama i posvetili se nogometu, dok je obitelj posebno povezana oko najmlađeg Davida, koji ima Downov sindrom. Dario je u nekoliko navrata javno govorio o izazovima i ljepoti roditeljstva, ističući kako ih je upravo David naučio drugačijem pogledu na život.

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Jelena se tek povremeno pojavljuje na javnim događanjima. Jedno od njihovih posljednjih zajedničkih pojavljivanja bilo je na zagrebačkoj premijeri monodrame "Šta me opet snađe", gdje su privukli pažnju kao jedan od najskladnijih domaćih parova.

Dario i Jelena Šimić - 2 Foto: Davor Puklavec/24sata/Pixsell

Dario i Jelena Šimić Foto: Neja Markičević/Cropix

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Unatoč tome što je Dario Šimić godinama bio jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatskog sporta, njegova supruga uspješno je sačuvala privatnost svoje obitelji. Upravo zbog toga svaki njihov zajednički izlazak izazove zanimanje javnosti, a Jelena se često opisuje kao najveća podrška bivšem vatrenom kroz sportsku, poslovnu i obiteljsku karijeru.

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